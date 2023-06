La actriz española Ana Obregón presentó el libro 'El chico de las musarañas', que comenzó a escribir su hijo Aless Lequio y terminó ella. Por primera ocasión, se enfrentó a los medios tras la controvertida adopción de su hija (Anita), nacida de un vientre de alquiler en EE. UU. a través del esperma del propio Aless.

Hizo su entrada en la sala dispuesta para el photocall, llevando un vestido celeste y rosa con estampados florales y acompañada de su representante, Susana Uribarri. Dijo que no había visto una expectación semejante en su vida.

Mientras que en directo y desde el plató de AR en Telecinco, su expareja Alessandro Lequio observaba y prefería no hablar. “Se la ve muy bien”, dijeron. “Está en su salsa. Es lo que a ella le gusta”, indicó para después mostrarse muy contrariado por ciertas reacciones en torno a su mediática ex: “Estoy oyendo que esta es una historia muy bonita. ¿Cómo? Para nada. Que un chico de 27 años se muera es una historia de terror”. Lequio reveló que no ha leído el libro, pero lo que conoce de él no tiene nada que ver con lo que dejó escrito su hijo.

En su encuentro con la prensa tampoco estaba permitido hacer preguntas que se salieran de un solo tema, el libro, del que su autora firmará ejemplares el próximo domingo 11 de junio, en la Feria del Libro de Madrid.

La publicación se llama así porque Aless lo decidió. “Mamá, se llamará así porque de pequeño me decías que siempre estaba pensando en las musarañas”. Añadió que todo comenzó en agosto de 2018: “Estábamos en Nueva Jersey, porque Aless se estaba haciendo un tratamiento muy agresivo de quimio y radioterapia al mismo tiempo y, aun con todos los efectos secundarios de estos tratamientos, las náuseas, la fiebre, guardar cama... yo lo oía teclear por las noches. Es un libro escrito por una madre con el corazón mutilado y con tinta roja de sangre. Yo no sé escribir, les mandaba los capítulos a la editorial y les decía ‘no sé qué estoy escribiendo, escribe mi corazón, no sé si alguien me ayuda desde arriba’”.

Los tres deseos de Álex antes de morir eran publicar su libro, tener un hijo o una hija, y crear una fundación. Los tres los han cumplido sus padres.

Ana Obregón, por los embriones que aún dispone, podría volver a convertirse en madre abuela, algo que ella ha descartado. “Anita va a recibir todo el amor mío. Va a tener una familia inmensa. Va a recibir el cariño de todos sus tíos, que están locos con ella y vienen a verla cada segundo, el de sus primos… y, cuando yo no esté, va a estar más protegida que la hija de Robert de Niro”.