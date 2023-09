La expresentadora de noticias de TC Ana María Serrano, quien vive en Colombia, visitó la ciudad y se reunió con sus excompañeras, Ana Buljubasich, La Nena Gutiérrez, Érika Segale y Rocío Cedeño. Ellas compartieron un momento ameno.

“Feliz de estar aquí por unos pocos días. No había venido a Guayaquil desde hace 8 años, así que me siento dichosa”, dijo la comunicadora.

Son 14 viviendo en Bogotá. Allá trabaja en CableNoticias, donde presenta el noticiero estelar. Además es la directora y presentadora del programa 'Hoy en el mundo', que gira en torno a noticias y entrevistas de temas internacionales.

La exreina de Quito tenía previsto irse a la playa y mañana volver a la vecina nación, donde vive con sus hijos que ya crecieron: José María tiene 18 años y Juan Pedro, 15.

Carla Valdiviezo. Archivo

Atraviesa delicado momento de salud

Carla Valdiviezo, quien ha tocado el órgano para amenizar las tardes en diversos centros comerciales, atraviesa por un momento complicado de salud debido a un accidente de tránsito que sufrió y que afectó su columna vertebral. Ella y un familiar viajaban por la vía a Manta.

“Se nos vino un tráiler lleno de diésel encima mientras esperábamos el cambio de luz de un semáforo. Quedé golpeada y con dolores en la columna. El dueño del carro me dijo que me iba a ayudar, pero no ha sido así”.

Ha tenido problemas para trabajar, además padece de otras dolencias. Su especialidad son los cumpleaños de personas de la tercera edad. Su música la tiene grabada para los que estén interesados en ayudarla y escuchar boleros, vals o pasillos.

Desde pequeña se involucró con la música gracias a su padre, Carlos Valdiviezo, quien formó parte del conjunto Amazonas, en la década de los 70. Carla también se presentaba en eventos sociales.

