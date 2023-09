Alfonso Espinosa regresa a las pantallas de televisión, pero no como presentador

El 1 de mayo del 2023, Alfonso Espinosa de los Monteros se acogió a la jubilación tras 56 años en la TV. Durante el mes de septiembre reapareció, pero no en un informativo o en un espacio de opinión. Se lo ha visto en un comercial de una reconocida empresa multinacional de alimentos y bebidas.

Es la primera vez que el comunicador de 81 años, que vive en Quito, es parte de una publicidad televisiva. "Me contrataron para hacer el comercial, acepté y ya está al aire. Yo impuse la norma en Ecuavisa de que los presentadores de noticias no salieran en propagandas. No me parecía idóneo para un periodista que mientras esté haciendo su trabajo promueva productos. Choca un poco. Ya estoy fuera de la pantalla y de un canal, así que es diferente".

Seguramente no será el único comercial en el que salga. "Puede ser que otros me llamen, pero si eso se da, habría que considerar que sea una marca seria, porque mi credibilidad está en juego. Hay que tener cuidado y no abusar. No se puede negar que es un ingreso extra", añade.

Sin embargo, a la nueva generación de presentadoras como Estéfani Espín y Denisse Molina (la última de las mencionadas antes de que se marchara a Tailandia) se las ha visto promocionado productos. "Ahora ya es distinto, depende de ellas y del canal".

Don Alfonso ha aprovechado el retiro para descansar, "también estuve casi un mes en Estados Unidos, he compartido con la familia y estoy adaptándome a mi nueva etapa y a otras actividades".

Cuando se le consulta cuánto le pagaron por la publicidad, responde entre risas: "No seas indiscreta, eso no se pregunta".

Ahora los televidentes se deberán acostumbrar a verlo en TV, pero comunicando de otra manera.

