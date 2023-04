Alfonso Espinosa de los Monteros o Don Alfonso, como lo conoce su fiel público; con un récord Guinness por ser el presentador de noticias con más tiempo ininterrumpido al aire; con 56 años en las pantallas de Ecuador y dos libros de memorias, se despide con sentimientos encontrados del set de televisión a sus 81 años.

El pasado jueves 6 de abril, la leyenda más grande la televisión ecuatoriana, Alfonso Espinoza, anunció su retiro definitivo de su casa televisiva para el lunes 1 de mayo.

“Este es un día especial para mí, cuando yo mismo me convierto en noticia. Deseo comunicarles una decisión muy importante que he tomado, algo que, seguramente, muchos esperan o por lo menos intuyen en este momento. Después de 56 años de trabajo continuo, me retiro de Televistazo", fue el anuncio -en vivo- del reconocido periodista.

También mencionó en televisión nacional que, "existen razones muy simples para mi retiro. He cumplido 81 años y, ahora, doy paso a los magníficos periodistas jóvenes de Ecuavisa para que mantengan y acrecienten el sólido prestigio de la primera cadena de televisión del país. En mas de medio siglo hemos logrado convertir a Televistazo en una verdadera institución informativa de alta credibilidad", concluyó.

El futuro de Alfonso Espinoza

Don Alfonso compartió un video en su cuenta de Instagram, el 25 de abril, en el cual le recuerda a su público que este próximo lunes 1 de mayo será su última aparición en el noticiero. En este audiovisual hace énfasis en "estamos en la última semana, faltan apenas 4 días para mi retiro es decir tengo 4 noticieros para dirigirme a ustedes a través de la televisión".

Don Alfonso presentó una gran interrogante. "Nunca es tarde para tomar sugerencias... ¿Qué debo hacer después del primero de mayo?", preguntó Don Alfonso por medio de su cuenta de Instagram.

El video publicado hace menos de 24 horas, ya cuenta con 25.000 'Me gusta' y 1.697 comentarios, con sugerencias.

¿Un pódcast?

Varios internautas comentaron la idea de realizar un pódcast. "Definitivamente podcasts! Haga el cuento de fin de año en Instagram también. Creo que nos gustaría escucharlo!", escribió @ronniejc5 en los comentarios.

Así mismo, @gabrielallumiquinga93 compartió: "Un podcast con todaaaas sus historias, invitados, etc… me encantaría escucharlo".

"Haga podcasts de sus mejores vivencias en el periodismo, disfrutar mucho de su familia, viajar mucho y no se nos pierda del Instagram para seguirlo viendo por este medio, bendiciones para ud y los suyos Don Alfonso", señaló @lorettebarreto.

¿Viajes por el mundo?

Después de tantos años de trabajo, los usuarios buscan una faceta nueva de Alfonso Espinoza. Una Faceta de viajero. "Viaje a Europa , y disfrute del placer de tomarse un café frente al arco del triunfo en Paris , tómese otro en Madrid en la puerta del sol", comentó @andreaalbans.

"El mundo lo espera Don Alfonso. Recorra el mundo y llévemos a nosotros en sus viajes por medio de las redes sociales", expresó @berniortiz_phytocosmetics.

Los comentarios de Alfonso Espinoza, se llenaron en cuestión de minutos de distintas opiniones sobre el futuro del respetado comunicador. Entre realizar un pódcast, viajar por el mundo, hasta realizar un libro de memes, o simplemente disfrutar de su familia, se pueden leer entre las ideas.