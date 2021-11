Advirtió que se iría cuando él quisiera. Y así lo hizo. Diego Álvarez, mejor conocido como Don Day, abandonó el reality ‘El poder del amor’ por decisión propia. Su salida fue sorpresiva y fue él quien se encargó de darla a conocer en sus redes sociales.

Está inconforme

El pasado jueves tuvo lugar la gala de eliminación que se verá en el país el domingo 14 de noviembre. Fue después de eso que Don Day informó que dejaba el programa.

“Quiero ser spoiler de mi salida, y no solo la mía, sino de la mujer de mi vida, Elizabeth Cader”, escribió en Instagram.

En una de sus historias aclaró que no lo eliminaron, sino que decidió irse por situaciones dentro del show. Así lo confirmó a EXPRESO su hermano Jimmy Álvarez, también conocido como Microjim.

“No está de acuerdo con la producción. Eso es todo”, dijo.

Lo venía diciendo

El malestar de Don Day no es reciente. Desde hace varias semanas lo venía manifestando, tanto dentro como fuera del show turco. “Una cosa es lo que se ve en la pantalla y otra muy diferente lo que se vive en el interior del reality”, había dicho.

EXPRESO se comunicó con el actor para conocer el motivo de su intempestiva salida. “Quiero aclarar que todo lo que se está diciendo no es verdad. A mí no me botaron, no hubo ningún complot. Me fui cuando quise hacerlo. Ni Elizabeth ni yo estuvimos en la gala del jueves”, indicó.

Por unos días dice que quiere disfrutar junto a su pareja, vivir su amor con tranquilidad, libre de las reglas y las limitaciones.

“A mi regreso voy a contar toda la verdad”, adelantó. No especificó cuándo volverá al país y si lo hará solo o con Elizabeth. Mientras tanto, sigue publicando fotos en las que se los ve juntos.

Celebra su salida

Andrés Salvatierra, quien no tenía una buena relación con Don Day, ya que lo culpó de su eliminación y lo tildó de “villano” y “manipulador”, dejó ver su felicidad porque él ya no estará más en el programa.

“Que Latinoamérica entera se ponga a festejar. Hoy no es ninguna fecha festiva ni nada, pero como diría un amigo, Austin Palao, ¿por qué no?”, escribió.

Inclusive se burló de él y Elizabeth. “Ahora sabemos por qué se hacían llamar combo. Oferta especial 2x1”, señaló acompañando lo escrito con unas risas, debido a que con el ecuatoriano también se fue su novia salvadoreña.

Don Day fue ‘bautizado’ por Salvatierra como el ‘patrón’, supuestamente porque dirigía al grupo conformado por Elizabeth Cader, Shirley Arica, Griss Romero y Andrea Ruiz, quien ya fue eliminada.

Ahora que quedó libre del reality, Don Day viene dispuesto a “contar toda la verdad”, de lo que vio y vivió al interior del show en Turquía.