El poder del amor: Don Day dice que ya tiene novia

Los romances de Don Day no convencen.

El reality ‘El poder del amor’, que se estrenó el 16 de agosto por Ecuavisa, está a punto de cumplir un mes. Hay emisiones, como la del jueves 9 de septiembre, en las que las dos horas de duración se tornan aburridas. No hay contenido interesante ni elementos que aporten o justifiquen ese tiempo al aire. Incluso se nota que hasta los concursantes están algo apáticos.

A Don Day se lo vio con las marcas de los besos en el rostro que le dio la participante Elizabeth Cader. Confesó que no se había bañado por esa razón. También siguió aconsejando sentimentalmente a uno de sus compañeros, Jorge. Lo que no es creíble porque su vida amorosa ha sido polémica, sobre todo, por la relación que protagonizó con la hija de Sharon, Samantha Grey con quien siempre se dijo que no era más que show.

Durante parte de esa emisión, 'El cholo de los labios rosas', como se lo conoce, compartió con la presentadora Valeria Claudio y los participantes del reality turco con los que se dedicó a bromear, hacer muecas y comentarios sobre los besos que le dio Elizabeth. Aunque él no lo admita con ese comportamiento deja claro que no está en busca del amor en Turquía desde donde se transmite el espacio sino en llamar la atención.

Casi al final de las dos horas, Don Day dijo que ya tiene novia y que está claro con ella. “Si algo me gusta es que me está dejando ser yo”. El público ecuatoriano espera el regreso de Andreína Bravo.