Los turcos apuestan por una tercera temporada de 'El poder del amor' que emitió Ecuavisa. Aunque tienen muchas ganas por iniciar, todavía están en ‘pañales’, es decir en cero.

En esta ocasión quieren reunir a excompetidores (1 y 2 ciclos) y aquello no es tan sencillo, sobre todo, porque a estas alturas del partido, algunos se creerán celebridades y harán sus exigencias. En esta tercera etapa, Penélope Menchaca será la presentadora nuevamente. “Hasta el momento no tenemos fecha de inicio”, dijo la mexicana que ahora se encuentra en Italia. Ella vivió en Los Ángeles, California, “pero estaba trabajando en México antes de irme a Turquía”.

A pesar de su polémica salida del espacio y de las quejas que hizo sobre la producción, Don Day (quien ahora es el protagonista de la telenovela 'Compañía 593' del Canal del Cerro) tiene interés en regresar a la casa de Estambul. Según la peruana Shirley Arica, la decisión de los que ingresen dependerá de los televidentes. Ellos tienen que votar por sus favoritos.

El presentador Henry Bustamante, quien viajó a Estambul para cubrir los pormenores del reality, dice: “Suena mucho una tercera temporada y sorpresivamente también suenan las ganas de exparticipantes que no imaginarías verlos en el reality, como Don Day. Le pregunté a Miguel Melfi si iría y me respondió con una sonrisa complaciente. Si son más los del ciclo 1, podría repetirse el éxito que ellos representan. Me parece interesante y le tengo fe”.

Dieter Hoffmann. cortesía

“Es una muy buena estrategia que incluyan a exparticipantes, ya que el rating y el contenido estuvieron de bajada en la segunda temporada. Muy flojos y aburridos, no tenían mucho que ofrecer y al incluir a los antiguos competidores, que son muy queridos por el público, sin duda van a tener mejor audiencia y mayor interacción.

De lo contrario el reality habría llegado a su fin, porque es lo mismo y lo mismo, no hay nada nuevo que llame la atención. Ahora la expectativa que existe es quiénes estarían en la nueva entrega. Los turcos tendrán que agrandar su presupuesto porque ahora muchos se creerán estrellas. Aunque es absurdo porque algunos por ese espacio se dieron a conocer. Esperemos que estén los que generaron y no los que nunca hicieron nada”, comenta el presentador Dieter Hoffmann.

Para el comunicador de farándula Stalyn Ramos, “el formato está desgastado. Para una tercera temporada deben buscar un plus, algo novedoso y diversidad. En Ecuador, un mejor casting porque la segunda generación no le llegó ni a los talones al primer equipo del reality. Ahora si la idea es que participen excompetidores, eso ya es un plus, pero también un arma de doble filo. Si ya en una entrega no me enamoré y no le gusté a ningún participante, puede que vuelva a suceder el mismo fenómeno o quizá con experiencia adquirida, gane”.