Among Us: el nuevo furor de las apps

Si de niño le gustaba jugar a las escondidas, déjeme decirle que todavía está en edad de poder hacerlo, pero ahora de manera virtual.

Su misión será seguir escondiéndose pero con la finalidad de deshacerse de sus compañeros de una tripulación espacial. Bajo esta premisa, el juego Among Us (Entre nosotros), ha atrapado a más de 1,5 millones de jugadores de todo el mundo.

Su lanzamiento fue en 2018 pero no fue hasta el mes de agosto que consiguió popularidad a nivel mundial gracias al de boca en boca, y la prueba de comunidades de videojuegos streaming a través de Twitch.

Among Us es un juego que le pertenece a un compañía independiente de tecnología llamada Innersloth. Esta desarrolladora, de escala modesta, no estaba preparada para este subidón de popularidad. Solo en el último mes superó el 600 % de su demanda y por eso ha tenido que pedir disculpas para mejorar la conectividad. Sin embargo, esto no ha mermado el interés de los usuarios por hacer de esta aplicación su favorita para matar el tiempo. Y vaya que deben hacerlo. Si un impostor dentro del juego te descubre no dudará en convertirlo en un fantasma.

Preparando la segunda edición

Hace algunas semanas, Innersloth confirmó que se está trabajando en una secuela, Among Us 2, pero aún no se ha confirmado ninguna fecha de lanzamiento. ”Estamos súper entusiasmados para comenzar esta segunda parte. Tomará un tiempo, pero nos aseguraremos de que valga la pena. Realmente no lo sabemos en absoluto cuándo saldrá. Acabamos de empezar a planificar. No hay arte, programación o sonido hecho en absoluto. Para que conste, Among Us tomó alrededor de seis meses para ingresar a la beta abierta y seis meses más para dejar la beta abierta. Probablemente tardará al menos el mismo tiempo en entrar en la beta abierta, y probablemente pasará más tiempo allí. A diferencia de Among Us 1, esperamos hacer Among Us 2 para PC primero y luego migrar al móvil. Esto nos permitirá concentrarnos en hacer un gran juego más rápido, porque las actualizaciones pueden aparecer en minutos en la PC, donde el móvil puede tardar horas o incluso días”, reveló Forrest Willard, cofundador y programador de Innersloth.

¿Por qué es tan exitoso?

Si diariamente el nombre de Among Us se vuelve tendencia en Twitter, es porque está dando mucho de qué hablar.

Así como Parchís se volvió viral durante los meses de confinamiento por su fácil interacción y modalidad online, el videojuego independiente también tiene lo suyo. Aquí algunos puntos que han favorecido su popularidad.

Tiene gráficos sencillos.

Puede jugarse con amigos en una sala privada o con desconocidos, según el idioma que se escoja.

La comunicación es importante. Hablar para descubrir a los impostores es la parte más importante del juego.

Es gratis para móviles y también tiene su versión en PC.

El misterio y las misiones pequeñas lo hacen más entretenido mientras escapas del asesino encubierto.

Ellos opinan

“Mis amigos comenzaron hablar de Among Us y aunque no me gustan videojuegos me pareció divertido intentarlo. ¡Terminó por encantarme! Creo hace un mes, más o menos, lo tengo en mi celular. Creo que lo que me atrapó fue jugar de impostora. Te da una ligera adrenalina de no ser descubierto, lo que hace el juego entretenido. Además es sencillo, no es para nada complicado , incluso para personas como yo que nos gusta los juegos de vídeo”.

Alisson Peña, 27 años

“Me gustó porque es un juego muy fácil de jugar y entender. Es de estrategia y sus gráficos son súper simples. Lo vi por primera vez en redes sociales pero quien me convenció de descargarlo fueron algunas amistades. No creo que me haya enviciado. Le dedico muy poco tiempo. Como 4 horas a la semana”.

Bryan Hernández, 29 años

“La verdad lo que más me enganchó fueron los desafíos. Cuando juego siempre tengo en mente el qué pasará y por eso sigo jugando. Ser impostor es lo que más me gusta”.

Joseph Banchón, 28 años