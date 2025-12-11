Alexandra Mina destaca en el desfile de trajes nacionales en Vietnam

Alexandra Mina está viviendo un gran momento. La representante de la organización Miss Ecuador consiguió ingresar en el top 5 del desfile de trajes nacionales en Vietnam, luciendo un atuendo diseñado por creativos de ese país para el certamen Miss Cosmo.

No pudo ocultar su alegría y, entre risas y entusiasmo, compartió la noticia a través de una llamada telefónica con María del Carmen de Aguayo, directora general del concurso en Ecuador. Ya había logrado entrar en el top 10 de la competencia en traje de baño, confirmando que es una de las favoritas del público y de los expertos.

La noche de la coronación de Miss Cosmo 2025 se celebrará el próximo 20.

Alexandra mide 1,81 metros. Nació hace 20 años en Santo Domingo. Su primera experiencia en un certamen de belleza fue a los siete, cuando se coronó como Princesa de Navidad de su barrio. Años más tarde, ya siendo mayor de edad, inició su carrera en el modelaje, y en enero de 2025 fue elegida Reina de Carnaval de Santo Domingo.

Agasajo a niños

La organización Miss Ecuador, el viernes 12 de diciembre ofrece un agasajo a los niños de FUVIDA, quienes padecen diabetes tipo 1.

El encuentro tendrá lugar en Aquatic Zone, en la ciudadela La Garzota. Las reinas Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025; Ami Ocampo, representante en Miss Hispanoamérica; y Valeria Palma, candidata al Reinado Internacional del Café, serán las anfitrionas que compartirán momentos de alegría, juegos y compañía con los menores, llevando un mensaje de esperanza.

