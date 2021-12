Alejandro Sanz y lo que ve en el espejo

Es un ejercicio interesante que, aunque rutinario, siempre desvela la parte más real de cada quien. Se hace cada mañana antes de enfrentar al mundo. Es así como en una mirada directa a su persona, Alejandro Sánchez Pizarro ha logrado llevar este momento hasta sus poemas, hasta su música.

A sus 52 años y con una vida llena de éxitos musicales, era necesario reconectar con sus orígenes para volver a volar. Sanz, el título del reciente álbum del madrileño, se estrenó hoy y por esta razón conversó con la prensa de la región andina para explicar sus motivaciones.

Y no quedó duda de que es la vez que más desnudo ha estado en un trabajo musical.

Por eso, al escucharlo (y mientras él lo cuenta), da la sensación de intimidad y de verlo en su rutina mañanera. Es conocer al verdadero Alejandro Sanz, el del barrio Moratalaz. El joven que de niño admiraba al zapatero de su portal y que ahora se considera uno, pero musical. “Yo ahora hago hormas pero con canciones, que les calzan a todos”.

La entrevista

¿Qué le deja el año?

Lo aproveché para hacer el disco con el que soñaba hace tiempo. Cuidé cada uno de los detalles.

¿Reencontrarse con sus inicios es lo que quiere plasmar en este disco?

Sí, totalmente. Luego de muchos años de carrera te das cuenta de que mientras más raíces, más alas. Mientras más internacional quieres ser, más local tienes que serlo, también. Yo no regreso a mi barrio, porque en realidad nunca me fui de ahí. Pero luego de presentaciones en sitios de mucho renombre, estar de vuelta en el sitio donde comencé a tocar por primera vez y presentar ahí mi nuevo trabajo me parece valentía poética.

¿Qué tal se lleva con sus recuerdos? ¿Es nostálgico?

¡Me encanta! Es como un psicoanálisis. Es importante olvidar y perdonar. No sirve de nada trasladar esto al presente. La nostalgia no es mala, lo peligroso es la melancolía. Hay que hacerse amigo de los recuerdos.

Su última exposición se llama Sanz desde el espejo. ¿Qué ve Alejandro cada mañana frente al espejo?

Pues todavía no he llegado al punto de hablarme (risas). Yo creo que lo más importante es que lo que veas frente el espejo sea un reflejo de lo que realmente eres. Si empiezas a engañarte frente al espejo, empiezas muy mal el día. Intento ser muy honesto conmigo y aunque parezca una obviedad, solemos engañarnos mucho y contarnos lo que queremos oír. Es importante afrontar tus retos. Y precisamente de esto habla el disco. Por eso hemos hecho tanto hincapié en el espejo, el autorretrato, porque es una forma de demostrar que a la final sea un discurso consecuente con lo que eres. Es un disco con el que he pretendido ser más yo que nunca, ya que casi nunca es posible lograrlo. Siempre los artistas decimos que cada trabajo nuevo es el más personal pero yo, bueno, en este caso nos hemos acercado a este concepto.

Y es aceptar el paso del tiempo…

¡Claro! Tienes que hacerte amigo del tiempo. Si te haces enemigo de él, vas a perder. Y conste que yo te lo digo (risas).

Han pasado 30 años desde sus inicios musicales. ¿Quién es el Alejandro Sanz de ahora?

Es difícil decirlo. He cambiado muchas cosas y salta a la vista. Te enseña muchas cosas también, a darle importancia a nuevos instantes y reconocer el valor de lo que haces. En el caso de este disco, necesitaba buscar la emoción con la creo un trabajo desde el inicio. Rebuscar en mis recuerdos. Esta pandemia me permitió ‘perder’ el tiempo en hacer el disco como lo quería hacer. Logrando que todas las canciones tengan una sola voz, que todos los sonidos analógicos y digitales digan algo al final. Esa es la consecuencia de lo que quería hacer.

Sanz con sus hermanos. Cortesía Alejandro Sanz

La reconexión con su barrio

Este año Alejandro dejó Miami y volvió a tener base total en Madrid. Y en su barrio, de clase media, pudo reconectar con su infancia y sueños originales. “Regresar al piso de Moratalaz, en donde escribí mis primeras canciones, viví mis primeros amores, eso fue algo increíble. Cuando regresé al barrio, las avenidas se hicieron como más pequeñas. Cuando era chico, lo veía todo enorme y amplio, pero ahora lo vi como realmente es. Cuando vuelves a un sitio donde has sido muy feliz, en donde viviste tu infancia, es uno de los momentos más bellos”.

También habló sobre las travesuras de su infancia y cómo eran sus juegos. “Pasaba mucho en la calle, pero como siempre cargaba mi guitarra, siempre me libraba de algunas travesuras”. Esto se liga directamente a Bio, la canción con la que abre Sanz y en la que explica su crecimiento, nombra a su familia y hace una retrospectiva total de lo que fue hasta lo que es.

Sanz en sus inicios musicales. Cortesía de Alejandro Sanz.

Más de Sanz

Sanz es el álbum número 13 que presenta el madrileño. Fue producido por Alfonso Pérez con Alejandro Sanz y Javier Limón, y mezclado por Peter Wals. Cuenta con diez composiciones y es la primera vez que el artista canta un tema que es no escrito por él. Esto debido a que su padrino de bautizo, el famoso compositor Manuel Alejandro, le dio una canción para su disco. “Fue un regalo por nuestro reencuentro y la ocasión lo merece”, dijo sobre el artista. “El título del disco es el resultado de una profunda reflexión. Necesito que no distraiga del contenido y la conclusión es que sea lo más concreto”, concluye.