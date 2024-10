Alejandro Sanz se derrite en halagos hacia su hijo en la Semana de la Música

Alejandro Sanz destacó en un panel de la Semana de la Música Latina de Billboard, en Miami, que no existe para él un tesoro más valioso que sus hijos ni actividad más apreciada que pasar tiempo con ellos. Durante su participación, el cantante español expresó el profundo orgullo que siente por Alexander, su hijo mayor, quien ha seguido sus pasos en la música y lo acompañó en el evento.

Alejandro Sanz será homenajeado en los Billboard de la música latina Leer más

Sanz será reconocido con el Premio Billboard Trayectoria Artística el próximo 20 de octubre, conversó con Leila Cobo, directora de contenido para Latin/Español en Billboard, cuando su hijo Alexander hizo acto de presencia en el panel.

El cantante resaltó la admiración que siente por él, con quien ha compartido escenario en diversas ocasiones y que actualmente está construyendo su propia carrera musical.

“Es un buen músico, lo digo en serio. Empezó estudiando trombón y jazz clásico”, mencionó Sanz al presentar a Alexander. Recordó además un momento significativo: “Me acuerdo cuando íbamos en avión para el doctorado en Berklee, y él me leía todas las partituras de los clásicos”, en referencia al doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Berklee en 2013.

Sanz añadió que la música siempre ha estado presente en la vida de su hijo desde pequeño. “Después empezó a tocar guitarra, piano, y a componer sus propias canciones”, recordó.

Las palabras de Quint

Alexander tomó la palabra para compartir su trayectoria en la música. “Fui a un colegio en Miami para la música, era un colegio de arte, y empecé a estudiar jazz ahí. Luego empecé a explorar otros géneros que me gustaban más”, relató mientras su padre lo observaba con emoción. El joven músico, cuyo nombre artístico es Quint, informó que recientemente grabó un video musical y que esa misma noche, el 16 de octubre, estrenaría un nuevo tema titulado Something more like you, lo que generó una respuesta entusiasta entre los presentes, incluido su padre.

Alejandro Sanz: el fin de una gira de 100 conciertos en Madrid Leer más

Durante la conversación, Alexander reveló detalles poco conocidos sobre su padre, motivado por la anfitriona. “Mi papá ama el océano, es su cosa favorita en el mundo. Es una de las personas más amables que existen. Le encantan los mariscos, es su comida favorita”, dijo. También compartió una anécdota sobre los momentos previos y posteriores a los conciertos de su padre: “Antes y después de sus espectáculos, se toma un momento de soledad para descargar la adrenalina… Va al vestuario y se relaja por un minuto”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!