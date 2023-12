Alejandro Sanz: el fin de una gira de 100 conciertos en Madrid

Al apagarse las luces del Wizink Center de Madrid el viernes 15 de diciembre a las 21:30, aparecieron en las pantallas gigantes distintas imágenes de Alejandro Sanz hablando.

“Soy el hijo de María y Jesús. Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía y el flamenco. No tuve muchos amigos. No era por mirarme al ombligo, es que a mi me atraía más que lo de afuera, lo que tenía adentro metido. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien”, fueron algunas de las palabras del español a modo de bienvenida y de explicación de su historia al público.

Con una banda de más de ocho músicos, el artista abrió el show con su éxito No es lo mismo, que interpretó con un ritmo distinto y metió alguno que otro verso de rap. “Cómo dice Madrid”, soltó a la mitad del tema y los asistentes enloquecieron.

Durante las más de dos horas de espectáculo, el público madrileño se entregó a la energía y al repertorio del español. Desde La fuerza del corazón hasta Looking for Paradise, tema para el que el dúo mexicano Ha Ash se subió al escenario a acompañarlo fueron algunas de las canciones más coreadas.

Este concierto marcó el centésimo espectáculo de Alejandro Sanz quien, previamente, cumplió una extensa gira por Estados Unidos y Latinoamérica a lo largo de este año. “De 54 años que tengo, 33 años hemos estado juntos y para mí no hay mayor regalo”, aseguró.

Este también fue un show muy especial ya que los cuatro hijos del cantante estuvieron presentes. Al final, salieron y se unieron junto a la banda y todo el equipo para despedirse de la gente y desear unas felices fiestas y agradecer por una noche mágica.

