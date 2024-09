Alejandro Sanz tendrá docuserie en Netflix: ¿Cómo se llama y cuándo se estrena?

El mundo de la música se prepara para una inmersión profunda en la vida del icónico cantante español Alejandro Sanz. Este lunes 16 de septiembre de 2024, el artista reveló el inicio del rodaje de una docuserie que promete ofrecer una mirada íntima y reveladora de su vida personal y profesional.

¿Cómo se llamará la docuserie de Alejandro Sanz?

La serie se llamará 'Cuando todos me ven', y se transmitirá por Netflix. Además, se anunció que esta se está produciendo bajo el ala de Sony Music Vision y contará con la dirección del cineasta Álvaro Ron, conocido tanto en Estados Unidos como en España.

En un post en la red social X, Sanz desveló que el proyecto le entusiasma profundamente. “Últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más… Voy hacer el ‘tour’ más grande de toda mi carrera. Me vais a ver dónde nunca me habéis visto… ¿Qué os parece?. Suena bien, ¿verdad?”, escribió el cantante, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más... Voy hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver dónde nunca me habéis visto… ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad?… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 16, 2024

Carrera de Alejandro Sanz Con 18 álbumes a su nombre y más de 25 millones de copias vendidas en España, Latinoamérica y Estados Unidos, Alejandro Sanz continúa siendo una figura central en la música hispana.

¿Cuándo se estrena la docuserie de Alejandro Sanz?

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado la fecha en la que estrenará la docuserie, que promete explorar no solo el éxito y la fama de Sanz, sino también sus desafíos personales. Este anuncio llega tras un período de reflexión y dificultades para el artista. En mayo de 2023, Sanz compartió un mensaje preocupante en sus redes sociales, confesando:

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (…) A veces no quiero ni estar”. Esta declaración abrió una ventana a la complejidad de su vida más allá del escenario, generando una ola de apoyo de parte de sus seguidores y colegas.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

El anuncio ha generado una oleada de entusiasmo y curiosidad, y será interesante para los fans ver cómo este proyecto revela nuevas facetas de uno de los artistas más influyentes de la música en español. Mientras tanto, el mundo sigue a la espera de conocer más detalles sobre este esperado viaje al interior de la vida de Alejandro Sanz.

El artista español lanzó su primer disco en 1989 INSTAGRAM @ALEJANDRO SANZ

Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando todos me ven, es en Netflix. Mi docuserie próximamente. #CuandoTodosMeVen 👀 pic.twitter.com/MyRgWspB8n — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 16, 2024

