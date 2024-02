Alejandro Sanz: Los zapatos de Prada que usó en Festival de Viña del Mar

Alejandro Sanz (55) fue el encargado de abrir los shows en la Quinta Vergara. El español se presentó vestido de color negro y con anteojos oscuros, lo que contrastaba con unos zapatos blancos, los que generaron opiniones variadas en las redes sociales. “Encandilado me tiene con las zapatillas” o “que me regale las zapatillas, sé que no volverá a usarlas”, dijeron bromeando sus seguidores.

Con los zapatos de Prada. Agencias

El calzado de la marca de lujo Prada tiene un precio de 964,94 dólares. No son baratas. La comunidad online, que se fija en todo, se mostró encantada con el estilo de Alejandro (que esa noche interpretó sus clásicos románticos), resaltando la combinación de elegancia y comodidad que mostró en el escenario.

Voluntarios en su show y cumplió lo ofrecido

Durante su concierto dio un emotivo discurso dirigido a las personas afectadas por los incendios forestales en Valparaíso. En concreto, a los voluntarios que Alejandro conoció durante su visita al barrio El Olivar apenas llegó a Chile y les dedicó la canción: 'Looking for paradise'.

“Me parece muy oportuna”, comenzó diciendo, para luego contar que hizo una promesa a las personas encargadas de una olla común que entrega comida a las víctimas y a los que realizan diversos trabajos en las zonas afectadas.

“Le prometí a la gente de la olla que les iba a dedicar una canción y lo haré. Sigan haciendo su labor que es maravillosa”, indicó.

Cuando visitó la ‘zona cero’ invitó a cuatro de los voluntarios a su espectáculo.

Conferencia de prensa en la ‘zona cero’ y cree en el karma

Antes de su presentación, Alejandro Sanz visitó a las familias damnificadas por los incendios forestales registrados en la región de Valparaíso. Se trasladó hasta un centro de acopio y donde se lleva a cabo una olla común para brindar ayuda a los afectados. El cantante, quien volvió al certamen musical tras ocho años de ausencia, compartió tiempo, sonrisas, emociones y abrazos con los voluntarios.

En la zona afectada hizo la conferencia de prensa para visibilizar la situación y convocar a la colaboración de artistas, empresas y ciudadanos. “Yo creo mucho en el karma y en devolver también las cosas, en estar donde la gente lo necesite”, comentó.

Recibió la Gaviota de Plata durante su show en la Quinta Vergara. También obtuvo la de Oro. A partir del 2014, el Festival de Viña dejó de otorgar las icónicas antorchas de plata y oro. Fue una medida para evitar la entrega masiva de galardones. Desde entonces, los artistas son reconocidos únicamente con las Gaviotas de Plata y Oro. Esta última es la más prestigiosa, pero no todos la consiguen.

