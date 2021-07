Alejandro Santamaría, listo para el éxito

El colombiano Alejandro Santamaría combina todos los elementos que se requieren para triunfar en la industria musical: una discográfica, un buen equipo de management y una pasión innegable por lo que hace.

En el último año y medio, su carrera ha sufrido un subidón impresionante que lo ha llevado a estar más en la mira que nunca. Primero, calentó motores con 'Solita', un tema que lanzó junto a Yera y que inmediatamente tuvo buena repercusión. Y ahora, llega con una nueva apuesta titulada UNO + UNO a la que atribuye su lado más romántico y con la que asegura sentirse más completo artísticamente.

“Me faltaba una canción así en mi repertorio”, asegura ya que es de las primeras baladas de corte nostálgico que presenta desde sus inicios en la música. En la conversación virtual que tuvo con EXPRESIONES, Santamaría reveló todos los detalles de este sencillo.

Alejandro Santamaría te cuenta sobre su Medio Día Leer más

Le va a las baladas

El artista cuenta lo bien que se le da cantarle al amor de manera más vulnerable y dijo sentirse muy cómodo haciéndolo. Para él, la ‘culpa’ de la buena acogida de UNO + UNO es que es una canción completa.

“Tiene coherencia y sentido en todas partes, la melodía con los acordes y la letra. Soy creyente de que los temas que son hechos con honestidad y sentimiento van a trascender y conectar con la gente, sin importar la época. Hago música con cariño y dedicación, eso es lo importante”, señala.

“Sí estoy preparado para el éxito, he trabajado mucho. En este momento siento que ya lo estoy teniendo, pero mi meta más grande es poder cantar en vivo, que ahora no se puede tanto por la pandemia, pero es lo que realmente me interesa. Quiero tener citas con la gente, poder viajar con mi guitarra y conocer sitios nuevos”

Además, recuerda cómo nació. Ya lleva algunos meses trabajando con los productores colombianos Mapache, conformada por Juan Pablo Isaza de Morat, Nicolás González y Pablo Benito y fue justamente con ellos con quiénes había conversado y coincidido sobre la necesidad de tener una canción más lenta dentro de su proyecto.

Cuando él llegó al estudio, los demás chicos estaban ya sentados en el piano tocando algunos acordes y, al escucharlos, le gustaron. Decidieron, entonces, ir por ahí. Se puede decir que la construyeron entre todos.

Alejandro Santamaría: Se quiere adueñar del 'popetón' Leer más

El videoclip fue grabado en White Sands National Park en Nuevo México y dirigido bajo el ojo cinematográfico de David Bohórquez y producido por Kath Díaz.

Los Premios Heat, la oportunidad perfecta para hacer networking

Además de presentarse en vivo, Alejandro describió su presencia en los Premios Heat 2021 como “una oportunidad excelente para conocer gente”. Conversó con el panameño Boza de quien dijo ser gran admirador y se reencontró con Nacho y Mike Bahía y aseguró estar en constante comunicación con ellos, dejando al aire y en suspenso si es que en algún futuro harán algo en conjunto.

Una mirada hacia atrás solo para coger impulso

El año pasado se dio a conocer que Santamaría había firmado un contrato de management con Roberto Andrade, ex representante de Sebastián Yatra. Vivió ese y algunos otros cambios que, hoy por hoy, él honra y agradece.

Reconoce que a veces es difícil darse cuenta de la transformación que ha vivido, pero que la gente a su alrededor se ha encargado de hacérselo notar. “En mi proceso, he visto que he crecido muchísimo como compositor, guitarrista y músico, y eso es lo que más me importa, mejorar. Le estoy apuntando a horizontes nuevos y creo que lo he ido logrando. Asistir a premios como los Heat y Nuestra Tierra son síntomas de que le he metido muchísimo”, señala.