Alejandra Jaramillo sobre el asesinato de Efraín Ruales: "No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo"

La presentadora y novia de Efraín Ruales, Alejandra Jaramillo, se pronunció a través de la red social Instagram, luego de aproximadamente 12 horas después del asesinato de su pareja sentimental.

'La Caramelo' como la conocen en el mundo artístico, estuvo durante todo el proceso de levantamiento del cuerpo, traslado a la morgue y posteriormente velatorio del también 'influencer' guayaquileño.

No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podía empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar.

Alejandra Jaramillo.