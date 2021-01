Efraín Ruales se enamoró de una carrera que le dio alegrías y sinsabores

Para nadie era secreto que Efraín Ruales (asesinado la mañana de este miércoles) era un tanto esquivo y poco amigable con la mayoría de medios de comunicación pero a EXPRESIONES siempre accedió para entrevistas y producciones.

En uno de nuestros últimos encuentros con él (febrero de 2019) el comunicador llevaba poco tiempo como 'coach' y habló para este suplemento de la importancia de llegar a los demás siendo líderes de opinión o como creadores de contenido. A continuación reproducimos un extracto de la entrevista.

¿Vemos que hay personas que tienen también miles de seguidores, pero sus contenidos son destructivos en las redes. qué opina al respecto?.

Hay mucha gente que efectivamente llega a las masas y no de la manera más acertada, pero hay que ver cómo lo hacen y el impacto negativo que generan. Para mí ese poder es muy efímero y a la larga juega en su contra.

¿A qué le teme Efraín?

Voy a serte muy sincero, no tengo miedo a perder un empleo o quedarme en la calle, pero sí a perder a un familiar. Hasta ahora no lo he vivido (su papá fallecería meses después). Estoy seguro de que llegará el día, me entreno para tener fuerzas y poder afrontarlo, pero nunca estás preparado.

En otro momento de la entrevista que tuvo lugar en Puerto Santa Ana. EXPRESO

¿Hasta qué punto le afecta lo que se dice de usted en las redes sociales o en otras plataformas?

Este mundo de la televisión que ahora se conjuga con las redes sociales es una profesión que te saca costras, se van, pero la piel queda más gruesa para recibir más heridas. Podría decirte que no me afecta directamente, pero esos mensajes y noticias dañinas lastimosamente quedan en la Internet, en la ‘deep web’ y para toda la vida.

¿Afecta a su entorno entonces?

Esa información mal intencionada llega a mis padres, y aunque ellos me criaron y saben cómo soy no puedo negar que les afecta. No comprenden que exista gente tan mala en el mundo de la comunicación, que más bien debería ser responsable, pero prefieren las pinzas y el bisturí para provocar heridas tan profundas que quedan marcadas. El trabajo lo toman muy a la ligera y no les importa que detrás de alguien hay hijos, padres y hermanos que se sentirán perjudicados.

¿Sería mejor no prestarles atención y seguir de largo?

Eso es imposible. Esa información te llega al teléfono. Abres una red social y ahí está la noticia. O te llaman, te avisan tus amigos...

¿Cuál es su escudo entonces?

Cuando tu conciencia está tranquila y actúas con responsabilidad puedes enfrentarlo. No ocurre lo mismo si tienes rabo de paja.