Shakira cancela en Washington y su alcaldesa le pide regresar

Shakira canceló el concierto previsto para el sábado 31 de mayo en Washington D. C., como parte de su gira Las mujeres ya no lloran. La producción del show no logró ser trasladada a tiempo desde Boston, donde también se suspendieron presentaciones los días 29 y 30 de mayo.

"Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D. C. Espero poder regresar a Washington D. C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional", señaló la cantante en un comunicado.

¿Qué dijo la alcaldesa de Washington D.C?

El espectáculo iba a inaugurar el Orgullo Mundial LGBTIQ+ en la capital estadounidense. La alcaldesa Muriel Bowser se dirigió a la artista tras la cancelación: “Shakira, ven aquí. Tienes el resto de la semana para venir. Ven aquí, te amamos. Queremos verte. Queremos trabajar y tener fiesta contigo”.

Según la web de los Nationals, sede del evento, la cancelación se debió a complicaciones logísticas en Boston que impidieron el traslado del equipo técnico a tiempo para el montaje en Washington.

Los boletos comprados en Ticketmaster o directamente con los Nationals serán reembolsados automáticamente. Los adquiridos por otros medios deberán gestionarse con los respectivos distribuidores.

Mayor Muriel Bowser with a message to @shakira following her performance cancellation for #WorldPride in DC. pic.twitter.com/oJPX4DRP0M — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) June 1, 2025

Esta iba a ser la segunda fecha de Shakira en Estados Unidos tras iniciar la gira en Charlotte, Carolina del Norte. Hasta ahora, no se ha informado si el concierto será reprogramado.

