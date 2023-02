El cantante chileno Alberto Plaza, quien lleva dos décadas radicado en Estados Unidos, se alista para su retorno a los escenarios chilenos.

A propósito del Festival de Viña del Mar que se lleva a cabo en estos días, el artista concedió una entrevista al diario Emol. Desde Clearwater, Florida, asegura que el certamen es especial para él, pues fue donde comenzó su carrera en 1985 con el tercer lugar en la competencia internacional con Que cante la vida.

Hoy comenta que ya no ve el evento y tampoco le interesa. “El Festival para mí dejó de tener el contenido que más me gusta. Prefiero quedarme con el Festival que se hacía antes, la música que me gustaba estaba ahí, ahora no hay contenido que me pudiera gustar”, indicó.

Aunque aclara que la música de hoy es lo que se escucha más en las radios, están respondiendo a lo que la gente está escuchando, pero no es de mi gusto”. También criticó a quienes utilizan playback, afirma que no es su caso, pues una parte de su garganta siempre está protegida.

“Me gusta escuchar cantar a los cantantes. Pero si uno decide tomar otro camino o utilizar recursos como esos, es problema de ellos y el público juzgará. Pero tengo mi gusto y es escuchar la voz”.