Agenda cultural: tres noches mágicas de flamenco en Guayaquil y Samborondón

El flamenco se toma Guayaquil con tres conciertos gratuitos que prometen encender el alma y llevar al público por un viaje sonoro de fuego, duende y pasión. La Fundación Garza Roja y la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, en coproducción con el Municipio, apuestan por acercar el arte sinfónico a diversos sectores de la ciudad y Samborondón.

El reconocido flautista Óscar de Manuel, con una trayectoria internacional que lo ha llevado a escenarios en China, Japón y España, es protagonista de este proyecto acompañado de la cantaora andaluza Rocío Segura y el guitarrista Lolo Plantón. “Él ya tiene su hinchada en Guayaquil”, comentó el gestor cultural de la Garza Roja, Ramón Sonnenholzner a EXPRESO, quien destacó la acogida que ha tenido este género en presentaciones pasadas, como la misa flamenca realizada en la Catedral hace dos años.

Los tres conciertos cargados de pasión

El ciclo arranca el jueves 2 de octubre en el Teatro Centro de Arte con Los Amores Brujos y el estreno mundial de Roja como el Fuego. Al día siguiente, el viernes 3 de octubre, el Colegio Alemán Humboldt de Samborondón será sede de Luna Púrpura, un concierto que propone un viaje sonoro entre sombras y melodías cargadas de nostalgia. Finalmente, el sábado 4 de octubre, el Parque Cultural Garza Roja acogerá Un Relato por el Tiempo, un espectáculo que recorre historias y emociones que trascienden generaciones.

El ciclo incluye el estreno mundial de la obra “Roja como el Fuego” y busca llegar a más de 2.400 asistentes en diferentes sectores de Guayaquil y Samborondón. Cortesía

Democratizar la cultura y el arte musical español

Más allá de la propuesta musical, los organizadores buscan democratizar el acceso a la cultura y descentralizar la oferta artística, llegando al norte de Guayaquil, Samborondón y la ruralidad. “Aspiramos a reunir entre 2.400 y 2.500 personas en total. La idea es cubrir la mayor cantidad de sectores y públicos posibles”, añadió Sonnenholzner, subrayando que esta es una oportunidad para que más ciudadanos se acerquen a un arte de raíces profundas y de alcance universal.

Conciertos de flamenco gratuito

El acceso a los conciertos es gratuito. En el caso del Parque Cultural Garza Roja, el espacio es ilimitado solo deben inscribirse llamando al 099-961-2306, mientras que en el Centro de Arte y el Colegio Alemán el ingreso será hasta completar aforo. Con esta apuesta, el flamenco sinfónico se convierte en puente cultural, uniendo tradición, innovación y comunidad en un mismo escenario, donde la música late como símbolo de transformación y encuentro.

