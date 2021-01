Adriana Peralta: Una periodista con sueños de actriz

Los noticieros televisivos están llenos de formalidad y pulcritud. A sus presentadores siempre se los ve impecables y quizá pocas veces se les escapa una sonrisa.

Sin embargo, Adriana Peralta ha hecho de su trabajo una forma de conectar de mejor forma con ella misma. Expresiva, risueña y ocurrida, también tiene gran vocación por la ayuda a la comunidad. Por eso en La Noticia de RTS, espacio en el que es presentadora de la emisión estelar, ha encontrado este balance para ser tan dinámica y seria a la vez.

Dueña de una personalidad histriónica y de mucha capacidad analítica, no es raro que el periodismo y la actuación sean sus dos pasiones. En televisión ya tiene cinco años. Inició como reportera. Además de estar en la edición nocturna de La Noticia, tiene un programa político en Radio Élite.

En forma por amor propio Leer más

Asegura que fue duro encontrar esa personalidad que un programa nacional de noticias necesita. “Es increíble saber que llevo tantos años haciendo lo que estudié. Yo me pongo muchos retos y soy muy crítica conmigo, por eso cada día aprendo más”, explica.

El periodismo no fue su primer sueño profesional, confiesa. Ella ama las tablas. “Mi sueño siempre fue ser actriz, pero me enamoré de esta profesión. Yo siempre fui muy artista, de vestir ‘indie’ y bohemia, pero todo eso va cambiando según te lo requieran tus labores”, afirma.

Adriana le huye a ser el centro de atención. “Sonará contradictorio, pero nunca quise salir en televisión. La vida me trajo a esto. Como lo digo, soy muy recatada. Por eso cuando tomaba clases de actuación, yo quería hacer teatro y cine. Por eso también me acoplé muy bien dentro de un noticiero. Podía ser yo sin estar muy expuesta”.

A sus 25 años, lo que mayor satisfacción le ha dado de ser figura pública es estar cerca de las personas y la ayuda social que se puede lograr con un reportaje. “Créeme que no hay mayor satisfacción que saber que luego de dar una nota, llega el aporte de las instituciones o la gente común a los necesitados”.

Por eso no cambiaría la reportería y sus zapatos bajos, por tacones y ser solo presentadora. “Yo soy de las que se sientan a conversar en la vereda o, con gusto, me tomo la colada que me invitan en las casas. Así se conoce la ciudad”, concluye

“No me quiero morir sin filmar una película”

El ‘bichito’ del cine no se le ha ido, pero no lo fuerza. Ella sabe que para ser actriz tendría que dejar el periodismo y por ahora esa es su vocación. “Quiero seguir haciendo noticias. Ser reportera es algo que me emociona siempre. Pronto quisiera empezar una maestría vinculada con la política. Son los temas que más preparación requieren para hacer una entrevista”, acota.

Pero los sueños de infancia son difíciles de dejar ir. Por eso suelta una frase esperanzadora: “No me quiero morir sin aparecer en una película”. Ella ya tiene entre sus créditos el protagónico en el cortometraje Catarsis (2015) junto a Andrés Garzón. “Yo creo que no es posible tener una carrera de actriz y de periodista a la vez, porque ambas necesitan todo tu tiempo”. Ella ahora está feliz incluso en el amor. No quiso revelar mucho, pero soltó un pícaro “estoy con el corazón tranquilo”.

Adriana Peralta para el lente de EXPRESIONES. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Los memes no la preocupan

A Luisa Delgadillo, su compañera de fórmula en televisión y radio, la considera como su segunda madre. “Nunca sentí egoísmo de su parte al enseñarme. Siempre hay consejo de su parte. Yo la considero una de las mejores entrevistadoras del país”, menciona Adriana.

Pero no podíamos dejar de preguntarle por uno de los momentos más graciosos que ha vivido en pantalla. “Sí, soy parte de un meme… creo que ya es historia de la televisión nacional”, dice entre risas. “Esa vez que apareció ese animalito en pantalla fue porque estaban haciendo adecuaciones en el canal. Luisa les tiene pavor y por eso se asustó tanto. Yo solo atiné a decirle que se quede tranquila mientras dábamos las noticias. Jamás va a desaparecer de las redes”.

Sus imperdibles en moda

Su estilo: “Boho chic”.

Prenda infaltable: “Un jean”.

Zapatos: “Yo soy de usar flats mucho”.

Un color: “El rojo para la pantalla. Me queda bien”.

Minimalista: “Para verme siempre a tono, uso algo simple y delicado. Lo primordial es la inteligencia, pero siempre hay que cuidar tu vestuario”.

Vivió en el patio por la Covid-19

Thalía: "Hemos encontrado a mi abuela en condiciones inaceptables" Leer más

Trabajar durante la cuarentena ha sido uno de los retos profesionales más grandes para Adriana. Ella tuvo que mudarse de su propia casa y vivir en el patio, para no contagiar a sus padres. “Era muy extraño saber que estábamos en el mismo lugar pero no podíamos vernos. Entraba por la parte de atrás y dormía en un cuarto que está en el patio. Celebré el cumpleaños de mi mamá por videollamada y solo nos dividía una pared”, relata. Ella sí se contagió de COVID-19 por los constantes reportajes. Agradece la valentía de sus compañeros, que nunca dejaron de transmitir durante el confinamiento.

Créditos:

Fotos: Gerardo Menoscal.

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Arianna Guillén (IG: @ariannaguillenmakeup).

Vestuario: Trapolis (IG: @trapolis) y Nué Shop Ec (IG: @nueshopec).

Accesorios: Mochi (IG: @mochiaccesorios).

Locación: Parque Histórico de Guayaquil (IG: @parquehistoricogye).