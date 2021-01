Thalía: "Hemos encontrado a mi abuela en condiciones inaceptables"

En su perfil de Instagram, la cantante Thalía, pegó el grito al cielo por el estado en el que vive su abuelita Eva Mange Márquez. La anciana, que hoy lunes cumple 103 años, es la adoración de su nieta, y a la que no ve con frecuencia porque vive en Nueva York.

Por el coronavirus, doña Eva, que reside en Ciudad de México, ha estado en cuidados médicos y recluida en su habitación para evitar contagios. Sus hijas nietas no la han visto tampco y fue hasta la tarde del 18 de enero que se han enterado de los malos cuidados que le han propiciado sus enfermeras.

En forma por amor propio Leer más

“Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, escribió la estrella mexicana.

Ella no dio más detalles de la situación pero fue su hermana Laura Zapata la que mostró las heridas que tiene la señora. “Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi abuela. Tiene nueve escaras de cúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió en Twitter.

Ambas han pedido mensajes y oraciones para su ser querido que está en delicado estado de salud.

AU-D: Además de rapear... modela y diseña Leer más