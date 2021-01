AU-D: Además de rapear... modela y diseña

AU-D siempre tiene ‘notas’ nuevas. El rapero ecuatoriano acaba de presentar su ‘merch’ oficial, con la que trae sorpresas y tecnología de punta. En conversación con EXPRESIONES, el intérprete cuenta con mucha ilusión su nuevo emprendimiento, que consiste en una línea de camisetas con su propia identidad. “El secreto está en sacar algo que no te aleje de lo que haces como artista”, menciona sobre estas prendas que traen las frases más características de sus canciones.

Lo que también ha llamado la atención es su lado de modelo, que le ha traído varios piropos de sus fanáticas en Twitter e Instagram. “Yo te ayudo a sacártela”, “Quisiera una camiseta con tu olor”, son algunos de los candentes comentarios que levanta este “hombre madurito”, como dice en una de estas prendas. “Hay que intentarlo todo. Tú sabes que como la situación está dura ahora también soy modelo, diseñador”, dice entre risas.

Esta colección, llamada Mug Bakán By AU-D, es una idea que acompaña al intérprete de Crema de limón desde el año 2003. “Comencé a hacer algunas camisetas que decían ‘Made in Ecuador, 593’. Yo las imprimía con cartón y pintura. Eran creadas por mí. Pero ahora me encontré con la compañía Mug Bakán, que hace posible esa línea que lleva todas mis ideas. Pronto sacaremos también algo para los bebés”.

Quiere que todos vean su concierto con su camiseta puesta

Como la COVID ha cancelado casi todos los eventos públicos y los conciertos, AU-D se ha puesto creativo y en sus camisetas viene la opción de estar más cerca del cantante que el año pasado presentó su último sencillo, Otro soldado caído.

Al escoger cualquiera de los seis modelos, que pueden ser personalizados con color y talla, también existe la opción de incluir un video y una canción dedicada de su repertorio, con el uso de un código QR. “Solo lo escanean y pueden escuchar mi canción. Pero también viene el video, en el que doy el mensaje personalizado a esa persona especial”.

AU-D confiesa que ha grabado varios clips durante estos días y el que más le ha llamado la atención es uno que filmó como si la pareja que compró la camiseta fueran ángeles.

Aunque aún ha definido del todo los detalles de su show online de San Valentín, la compra de las camisetas equivalen a las entradas para el concierto del 12 de febrero. Las camisetas están a la venta en su web (www.elaudiman.com) a un precio de $ 20 y $ 25 con saludo personalizado.