Adriana Peñaherrera: “Cuando me visto, soy otra persona”

La relación que tiene Adriana Peñaherrera con las prendas de vestir traza una línea perpendicular entre la intimidad y el poder curativo que estas le ofrecen. Esta segunda característica la tiene muy consciente y asegura que está comprobado que los colores emiten ondas energéticas que influyen en lo que una persona quiere proyectar cuando elige usar uno. Por ejemplo, el rojo acelera el corazón.

Reconoce que cuando se viste es otra persona y que hacerlo de una manera distinta a la que lo hace la gente generalmente, le permite sentirse más empoderada. Algunos de sus grandes referentes en el mundo fashion son Donatella Versace y Coco Chanel, no por su trabajo en sí, sino por los cambios controversiales que han hecho y que han marcado un antes y un después. “Son mi modelo a seguir, si no estás haciendo algo diferente, ¿para qué hacer algo que ya están haciendo los demás?”, cuestiona.

Es este concepto de irreverencia en el que se basa para crear sus looks. Recuerda que antes solo usaba negro, pero fue hace dos años cuando empezó esta transición que hoy es palpable y que la ha llevado a definir su estilo como glam con un toque de rock. Las lentejuelas, los brillos y los colores llamativos se han vuelto protagonistas.

Prev Next Negro sí, pero con atención a los detalles. Gerardo Menoscal.

La camisa blanca adquiere una nueva dimensión. Gerardo Menoscal.

Adriana asegura que se siente poderosa y que no teme lucir piezas extravagantes. Gerardo Menoscal.

En Europa aprendió a no preocuparse por lo que otros piensen sobre su forma de vestir. Gerardo Menoscal.

“Todo eso va de acorde con mi personalidad actual. Cada persona está en constante cambio y no siempre nos va a gustar lo mismo. Ahora se relaciona con lo que estoy atravesando en la vida, estoy en mis 27 años logrando lo que quiero. Me siento poderosísima y por eso uso tonos más brillantes y piezas más extravagantes”, afirma la diseñadora.

Adriana comparte con EXPRESIONES algunas recomendaciones, además de aprendizajes puntuales sobre la moda que se ha llevado en sus múltiples viajes fuera del país. Conozca todo lo que dijo.

Clóset cápsula: aprende a armar el tuyo Leer más

¿Qué se ha llevado de los viajes que ha hecho?

De Europa: “Aprendí a que no me interese qué piensan las demás personas sobre la ropa que me pongo”.

De Estados Unidos: “No me parece que sea tan rico en cuanto a moda, es más consumismo. Nueva York es la única ciudad en la que se respira moda de verdad”.

Con paso firme y creciendo en la industria local

Hace cinco años no se hubiera imaginado estar haciendo lo que hoy hace y en lo que se desarrolla. Aunque se graduó como diseñadora de moda en el instituto Eurodiseño, su carrera se ha ido inclinando hacia la producción y dirección creativa. Ha colaborado con la revista Cosas para distintas portadas, así como con marcas y diseñadores nacionales. Considera que a la industria local le falta mucho camino por recorrer, pero ha estado avanzando, “y eso es necesario destacar”.

Si tuviera el poder de hacer un cambio positivo en este mundo, reconoce que lo primero que haría sería trabajar para que se respete y valide el trabajo de todos, desde fotógrafos, maquilladores, productores, entre otros, ya que todavía hay mucha informalidad en lo que hacen. “Es una cadena, nadie le está haciendo competencia al otro, todos trabajan por igual. A veces hay diseñadores que quieren abusar de fotógrafos o estilistas. Hay distintos casos”, puntualiza. Entre sus planes a corto plazo está hacer un máster online para luego poder aplicar a revistas en Europa.

Un vestido para cada estilo Leer más

Unbearable Girl, su puerta al mundo

Este es el nombre de su blog (www.unbearablegirl.com) y su usuario en Instagram (en español, niña insoportable) que nace como inspiración de su libro favorito, 'La insoportable levedad del ser', de Milan Kundera. Además de ser una característica que la define a veces, dice entre risas.

En estas dos plataformas comparte información de temas más polémicos y de debate. Uno de ellos fue el In between size, del que también se habló en EXPRESIONES y que Adriana compartió su punto de vista. Evita escribir sobre tendencias porque sabe que eso se puede encontrar en todas las revistas especializadas y quiere darle a sus lectores otro tipo de contenido.

La tendencia del cuello 'babero' se apodera del armario Leer más

Sus recomendados

Prendas que no pueden faltar en su armario:

-Un pantalón clásico, sea jean o de vestir.

-Una camisa formal de acorde a su estilo, no tiene que ser precisamente blanca, puede tener rayas o ser de otro color.

-Una chaqueta de cuero.

Marcas favoritas para el uso diario

Internacionales: Bimba y Lola, y Massimo Dutti.

Locales: Para lenceria, recomienda @an.intimates de Adriana Nader y para prendas más casuales a @renatamerchan.

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: Arianna Guillen (Ig: @ariannaguillenmakeup). Locación: Pigro (Ig: @pigropastabar. Puerto Santa Ana, edificio Santa Loft, local 5) y Pórtika (Ig: @portikaec).