Adriana Nader: "No solo en San Valentín hay que usar lencería linda"

Entre rosas, chocolates y cenas románticas, hay un protagonista indiscutible en San Valentín: la lencería. Esa prenda que, más allá de ser un básico del clóset, se ha convertido en un símbolo de confianza y sensualidad. Porque sí, la ropa íntima no es solo para ocasiones especiales, es una declaración de estilo, y en Ecuador, hay diseñadoras que han sabido captar esa esencia a la perfección, como la guayaquileña Adriana Nader.

Egresada del prestigioso Instituto Marangoni en Italia, regresó a Ecuador con una visión clara: redefinir la forma en que las mujeres perciben y eligen su ropa interior. Así nació Adriana Nader Intimates, una marca que fusiona calidad, diseño y comodidad con el objetivo de hacer sentir a cada mujer única y poderosa. “Siempre supe que quería emprender, pero cuando volví en 2015, la lencería todavía no tenía el protagonismo que merecía. Poco a poco fui explorando mi estilo y, al siguiente año, lancé oficialmente mi marca”, cuenta.

El camino no fue fácil. En un mercado donde predominaban las marcas extranjeras y aún existían ciertos tabúes sobre la lencería, su mayor reto fue demostrar que en Ecuador también se podían crear piezas de alta calidad y diseño sofisticado. “Quise romper con la idea de que lo mejor venía de afuera", dice. Y lo logró.

Confeccionadas por ella misma, cada prenda es un proceso meticuloso que le puede tomar desde cuatro días hasta una semana. Pero más allá del encaje, la seda, y los acabados personalizados, lo que realmente distingue su marca es la pasión por crear piezas que cuenten historias. “La lencería es una forma de autocuidado. No se trata solo de cómo te ves, sino de cómo te sientes”, dice. En diálogo con EXPRESIONES cuenta lo que buscan las ecuatorianas en cuanto a ropa interior y sobre todo, en San Valentín

La entrevista

¿En qué momento dijo: “Voy a hacer lencería” y cómo fue lanzarse a este rubro?

Me empezó a llamar la atención en mi segundo año de universidad. Apenas me gradué, busqué pasantías con una diseñadora de lencería en Italia. Luego, me especialicé en corte y confección, porque lo que más disfruto es justamente la parte de confeccionar.

La lencería a veces se asocia con la seducción, pero también con la autoestima y el placer personal. ¿Cómo ve este equilibrio?

Creo que el estilo de mis diseños habla por sí mismo. Son románticos, delicados y hechos para que la mujer se sienta bien en su propia piel. Usar lencería bonita no debería ser solo para ocasiones especiales, sino para el día a día, para sentirse linda en cualquier momento.

En Ecuador, ¿cree que aún hay tabúes alrededor de la lencería o las mujeres ya se animan a comprar sin prejuicios?

Definitivamente. Al inicio sí había cierto prejuicio, pero con el tiempo se ha ido rompiendo. La pandemia también jugó un papel importante en esto. Muchas mujeres empezaron a mimarse más, a comprar lencería para ellas mismas, sin que necesariamente fuera para agradar a alguien más.

¿Tiene alguna anécdota con una clienta que haya cambiado su percepción sobre la lencería?

Sí, varias. Algunas me han mandado mensajes muy emotivos diciéndome que mis prendas las han ayudado a sentirse más seguras de su cuerpo. Incluso he tenido clientas plus size que han querido hacer sesiones de fotos en lencería para ellas mismas, y me han pedido que las acompañe en el proceso. Eso me llena de alegría.

Hablemos de las preferencias del mercado. ¿Qué buscan las ecuatorianas al comprar lencería?

Principalmente, comodidad. Muchas comienzan con piezas más básicas y luego se animan por diseños más elaborados. También buscan exclusividad y calidad, porque la lencería es algo que se usa constantemente y debe durar.

¿Cuáles son los colores y estilos más solicitados en San Valentín ?

El color vino tinto y los tonos pastel han sido tendencia. El rojo clásico ya no se pide tanto, ahora las clientas buscan colores más sofisticados como cereza o burdeos. En cuanto a modelos, además de los conjuntos de brasier y panty, las salidas de cama y los ligeros son muy populares. Algunas lo hacen para sorprender a su pareja, pero también hay muchas que simplemente se quieren consentir.

¿Cuál es la clave para lograr piezas tan delicadas y cómodas?

Soy muy detallista con las telas. Importo materiales diferentes y me aseguro de que sean suaves y de calidad. Me gusta que mis prendas sean versátiles, que puedan usarse tanto en momentos especiales como en la rutina diaria. Además, busco que los diseños abracen el cuerpo, sin estructuras incómodas.

Ha enviado pedidos al extranjero. ¿Nota diferencias en los gustos de otros países?

Sí, pero hay un común denominador: la búsqueda de comodidad y sensualidad. Lo que más se valora en cualquier país es el acabado de la prenda, la calidad y la durabilidad. La lencería es algo muy íntimo y debe sentirse bien en la piel.

Si pudiera darle un consejo a una mujer que nunca se animó a invertir en buena lencería, ¿qué le diría?

Que la lencería es mucho más que una prenda bonita. Es una forma de amor propio, de sentirse bien consigo misma. No necesitas una ocasión especial, como San Valentín, para usar algo que te haga sentir linda y cómoda.

