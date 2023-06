Los actores del musical Royal Magic recuerdan su infancia

La magia siempre está presente, aunque no se crea mucho en ella. Está en los pequeños momentos, en una sonrisa o en una canción. Así lo saben los actores de la obra Royal Magic, un concierto teatral que reúne varias historias de fábulas cinematográficas en una interpretación llena de situaciones reimaginadas.

Y como lo sabe la directora teatral Gabriela Andrade, la magia también se produce al trasladar esa pequeña idea a la realidad. Ya tiene experiencia en esto, pues con Royal Company lleva más de seis ediciones de este sueño.

En esta temporada participan 20 artistas en escena, entre actores y bailarines, que crean un cuento mágico en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar.

Yilda Banchón, Ricardo Pico, Dayana Senges, Sofía Donoso y Magda Salinas son parte del elenco que visitó las instalaciones de EXPRESIONES, para conversar sobre cómo esta obra les ha hecho reconectar con su niño interior.

Ellos representan a Mirabel, Aladdin, Maléfica, Nala y la Genio. Una mezcla peculiar de personajes que ponen a los actores al límite de la interpretación por el nivel de ensayos y la fusión de canto y baile a lo largo de estos setenta minutos.

Las dos funciones que preparan para el 3 y 4 de junio llegan con la excusa del Día del Niño, y por eso los intérpretes se transportan a sus versiones más infantiles.

Para la directora, lo más lindo de todo no es solo emocionar a los pequeños, sino también a sus padres. “Después de cada función, vemos en sus rostros mucha ilusión. Es tan emocionante para mí que hasta me dan ganas de llorar”, dice mientras recuerda que Elsa, de Frozen, es la princesa que la inspiró a crear este proyecto. “Ella se robó mi corazón y marcó el empoderamiento femenino. Me representa”.

Ricardo Pico

El actor, emocionado hasta las lágrimas, describió esta experiencia como “un sueño”. Interpretar a Aladdin es conectar directamente con la historia que le hacía ilusión de niño. “Era mi personaje favorito. Todos los príncipes eran blancos y rubios, pero él era más parecido a mí y siempre me sentí identificado”, recuerda.

Cuando se enteró de que había sido elegido, lo primero que hizo fue comprar un personaje de colección para su vitrina. “Me gustan desde hace mucho y tengo varias princesas y personajes de estos mundos en mi habitación”.

Ricardo recuerda que de pequeño para el Día del Niño le gustaba ir a las cadenas de comida rápida y completar su colección de los diferentes juguetes de las películas de moda.

Magda Salinas

“Hago un poco de desastre”, cuenta entusiasmada la actriz que interpreta a la Genio. “Es que algunos deseos nos van a salir mal”, adelanta de esta historia que une a varios personajes emblemáticos. “Lo más lindo de esto es que se retoma el valor de las familias, en sus diferentes tipos”.

“Actualmente soy más niña e inmadura que nunca, también soy madre y me encantan estas historias”.

Para Magda, su cuento favorito es La Bella y la Bestia. “Le he dicho a mi esposo que debemos recrear nuestro matrimonio así”, bromea.

Sofía Donoso

“Amo las historias de princesas desde que soy chiquita. A mis papás les hacía jugar a que mi mamá era la madrastra mala y mi papi el príncipe. Y ella siempre lo cuenta como una de esas anécdotas locas”, recuerda Sofía, que interpreta a Nala del El rey León.

“Siempre creí en los cuentos y mi papá tenía que darme el beso del verdadero amor para dormir”.

Yilda Banchón

Yilda Banchón nació para los escenarios y todo el Ecuador la ha visto crecer en ellos. Desde que apareció en concursos televisivos a los 8 años, su trabajo artístico no ha parado. Por eso ella considera al teatro y la música como “sus mejores amigos”.

Del Día del Niño tiene un recuerdo distinto a otras personas, que quizás pueden tener presente el agasajo de su escuela. Ella lo recuerda encima de una tarima. “Siempre he tenido presentaciones en estos días. Pasaba con muchos niños, pero cantando. Luego me gustaba ir frente al río a reconectar”.

En Royal Magic ella es una de las protagonistas y tiene una de las presentaciones centrales junto a todo el elenco. “Me emociona presentar el tema central de la familia Madrigal. Estamos todos en escena y demostramos todo lo ensayado”.

Dayana Senges

Ahora Dayana es buena, porque representa a Isabela Madrigal, aunque se siente más identificada con los personajes antagónicos.

Por eso, en otras ediciones ha interpretado a Maléfica. Ella los considera más divertidos.

De pequeña no era fan de estas historias, tampoco de su música. “Mi artista favorita era Yuri. Me gusta entregarme a ese drama sin saber siquiera qué era el amor de pareja”, cuenta entre risas.