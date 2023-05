Anitta cada vez habla más de cómo fue crecer en las favelas de Río de Janeiro. Fue allí que ella moldeó su personalidad y la de su personaje, con la que la conoce la mayoría de personas que son sus fans. La artista, de 30 años, explica que usa su personaje (Anitta) como escudo y como su verdadera personalidad. Nacida como Larissa de Macedo Machado, no es la misma.

“Si tengo este comportamiento, nadie me joderá nunca”, dice la brasileña en una reciente entrevista. “Antes que nadie voy yo a decir mis cosas. Por ejemplo, ‘Oh, tuve relaciones sexuales. Hice esto. Yo hice eso’. ¿La verdadera yo? Pues, no tengo sexo durante meses y no me importa. Pero Anitta nunca lo haría. Ella folla todos los días”, explica.

Cuando creó a Anitta, fue intencionalmente franca y descarada. “Ella baila con los glúteos al cielo, y vende más”, le dice a Harper’s Bazaar. “A la gente le encanta quejarse: ‘Oh, esta persona es tan vulgar’. Pero eso es lo que les gusta. Además de todo, soy empresaria. Soy una artista. Sé cómo subirme al escenario y hacer que todos salten, hacer que todos hagan lo que yo quiero. Sé lo que vende”.

Cuando un periodista brasileño comenzó a filtrar el hecho de que ella había sido agredida sexualmente en su juventud, optó por hacer pública su experiencia. “Me sentí tan enojada porque este tipo sintió que sabía algo sobre mí que podría lastimarme”, dice la artista. “Recordé que escuchar a otras mujeres hablar sobre su propio abuso me hizo sentir menos aislada y pensé que podía devolverles el favor”.