Hablar de Luis Fonsi en la música latina lo puede llevar a dos vertientes: considerarlo un baladista y tener presente sus temas de amor; o por el contrario, las canciones más famosas y movidas de los últimos años.

Y esta vez el boricua ha vuelto a apostar por el sabor, el baile y la alegría en la nueva canción que estrenó el pasado fin de semana. Esta lleva por nombre Buenos Aires, que recuerda tanto a la capital Argentina como a un augurio para los días venideros.

La canción fue compuesta junto a su dupla favorita, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Los mismos que crearon el mega éxito Despacito, y con la que retoman toda la energía para que esta sea el tema del verano. Además se le suma Keityn.

Luis Fonsi fusiona el despecho y la alegría en esta canción, ya que habla del proceso de olvidar a una persona. "El tema abla de ese dolor que sientes cuando esa persona que significa tanto para ti ya pasó la página. Cuando empecé a escribir el tema inmediatamente me transportó a la cumbia argentina y me inspiró a que las nuevas canciones que estaré estrenando hagan referencia a algunas de las ciudades que tienen un gran significado en mi vida y mi carrera. Para mí es muy emocionante porque 'Buenos Aires' le da inicio a un nuevo ciclo de mi música…tengo muchos temas por compartir y estoy feliz de que me acompañen en este viaje”.

El videoclip se encuentra ya disponible en YouTube y supero el medio millón de reproducciones, lo que demuestra la aceptación para su público. 'Buenos Aires' tiene una conexión especial con Ecuador. El 29 de abril la tocó en vivo por primera vez en el show que dio en la ciudad de Riobamba.