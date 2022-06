.. #DuelosLaAcademia si, Zunio no era de mis favoritos, pero RUBÍ es la verdadera falta de respeto para las 7500 audiciones.🙄

Ya NO voten por ella.🙄 #LaAcademia



No me engañan, a Zunio lo meten en lugar de Emilio, bai. pic.twitter.com/c6mURxWpGW