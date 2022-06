La cantante ecuatoriana Mar Rendón se encuentra entre los destacados alumnos de La Academia. El reality mexicano, que presentó su quinto concierto el pasado domingo, le ha brindado buenos comentarios por su interpretación de Mala Hierba, de Alejandra Guzmán. Ya en escena bajó sobre la plataforma de luces y un atuendo de cuero, demostrando su estilo rockero. Un género que se le da con facilidad pero en la que la están encasillando los jueces y que le puede venir en contra en algún punto de la competencia.

Las transmisiones del programa son durante 24 horas en vivo, por lo que la convivencia también es importante para que el público empatice con los concursantes. En el día a día Mar ha hecho buena relación con Rubí, con quien ha compartido varias fotos. En un live de TikTok junto al tiktoker de farándula Pablo Chagra, la joven de 19 años se expresó así de la controversial participante. “A las dos nos gusta el K-pop, el anime, tenemos muchos temas de conversación, nos tocó el concierto pasado hacer un trío y ahora nos toca hacer un duelo”, comentó la joven.

Es con ella con quien ha tenido que salir a escena durante las batallas de los conciertos. Y, aunque no es comparación, recibir críticas al unísono que pueden crear inconvenientes. Rubí no ha tenido un gran desempeño y los jueces siempre recalcan su falta de técnica vocal, pese a que ha evolucionado positivamente. Frente a eso, están las críticas a Mar, por parte de los duros jueces.

Hubo una pequeña fricción entre Horacio Villalobos, quien sintió que entró nerviosa, y Lola Cortés quien la alabó. Ella le dijo: “Hiciste lo que se te dio la gana. Justamente lo que te recomendé. Esta canción me encantó. Ella es mezzosoprano, con una gran voz grave. Fue espectacular lo que hiciste. Eres una vieja enfocada y no me importa que pronuncies las i como a, te voy a ver en un concierto. Yo sí pago por verte”. Esta opinión ha tenido gran eco en redes sociales tras un par de días desde esta gala. La presentación se volvió viral en TikTok con más de 32 mil reproducciones de las críticas y 82 mil vistas del videoclip de su show en YouTube.

“¡Wow! Para que haya sorprendido a Lola Cortés es porque va por buen camino. Mar es un talento que está creciendo como la espuma. A votar por ella a full”, escribió Patricia Ortega. “Soy mexicana, pero todos mis votos son para Mar”, comentó Lizz Cass. El usuario Leo Ramírez le apuesta a su futuro. “Ella es la que más me agrada de esta generación. Ojalá llegue a la final y firme contrato con alguna buena disquera para que haga su música”.

Pero las buenas críticas son insuficientes sin la votación del público en www.laacademia.tv.

Zunio ya se encuentra en Ecuador

El participante ecuatoriano, que fue eliminado el sábado 25 de junio en el cuarto concierto, ya está en Guayaquil. En el repechaje él podría volver, así lo confirmó en el programa En Contacto la mañana del 28 de junio. Para que esto pase necesita el voto del público. Por eso pidió a los televidentes bajar la aplicación de Tv Azteca en vivo, desde allí se pueden hacer 20 votos diarios. Sobre su participación resaltó lo siguiente: "Tendría más seguridad pero si comencé a adquirirla durante los días que estuve. A Mar le aconsejo que se dedique y sea aún más disciplinada".

El participante ecuatoriano que fue eliminado del reality el pasado sábado, ya se encuentra en Ecuador. En sus redes sociales compartió el recibimiento de su familia y amigos en el aeropuerto.

Su regreso es posible en la etapa de repechaje y según las votaciones del público. Su club de fans le ha mostrado apoyo durante toda esta etapa