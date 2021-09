'ABBA' regresa luego de 40 años de espera, con un nuevo álbum y espectáculos

El grupo sueco ABBA regresa, con un nuevo disco y espectáculos con hologramas de los intérpretes en sus años mozos, tras 40 años de retiro.

La banda conocida por sus canciones icónicas como “Dancing Queen”, “Money, Money, Money” y “Waterloo”, fue el grupo más exitoso en la década de 1970, saltando a la fama por su interpretación majestuosa en ‘Festival de la Canción de Eurovisión’ 1974, convirtiéndose en ganadores de ese año.

El nuevo disco saldrá a la venta el cinco de noviembre. “Fue tan bonito volver a estar todos en el estudio otra vez”, afirmó Andersson integrante del grupo.

En abril del 2018, los intérpretes Anni-Frid Lyngstad, de 75 años, y Agnetha Fältskog, de 71, Benny Andersson de 74 y Björn Ulvaeus de 76, anunciaban su regreso al estudio luego de varias décadas, en donde se grabaron dos canciones “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down” disponibles en todas las plataformas digitales.

Por otra parte, la banda, o mejor dicho sus hologramas realizarán varios espectáculos llamado “ABBA Voyage”, en el teatro Queen Elizabeth Olympic Park, Londres. Que contará con 22 canciones y durará una hora y media aproximadamente, además de música en vivo.

ABBA recurrió a una “tecnología muy avanzada” para lograr su regreso triunfal, en donde se mostrarán en sus años juveniles.

Las entradas para la gira ‘Voyage’ saldrán a la venta el 7 de septiembre de 2021 a partir de las 10:00, que lo podrán adquirir en www.abbavoyage.com

El mundo entero lamentó su disolución en 1982 a consecuencia de los divorcios entre sus integrantes, que pese a no haber publicado material nuevo, la banda ha vendido más de 400 millones de discos.

Celebrity Net Worth, sitio web que estima los activos de los famosos, dio a conocer que, cada uno de sus miembros tiene entre 200 y 300 millones de dólares.

Un dato curioso, fue que en los 2000, la banda rechazó una oferta de mil millones de dólares para realizar una gira mundial de 100 conciertos.