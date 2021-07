Angelo Diep canta en honor a ABBA

Cuando era pequeño, Angelo Diep le pidió a su mamá que lo metiera a clases de canto y ahí empezó un camino de ida en su carrera musical. Ella fue y sigue siendo su mayor apoyo en esta aventura.

La curiosidad que tenía por distintas ramas artísticas, entre esas la actuación, le permitió poder explorarla en Estados Unidos donde participó en varias obras teatrales musicales, con las que a la par pulió sus habilidades en el canto.

Ya hace unos años que decidió dedicarse únicamente a esto profesionalmente y ha vivido momentos inigualables. Ahora se encuentra en la promoción de Gimme Gimme, una renovada versión del éxito de la agrupación ABBA y con esta ha tenido alcance en Latinoamérica, en específico en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Panama y Ecuador donde la gente la ha recibido muy bien.

“Durante la pandemia me puse a pensar el por qué no rendir homenaje a algún artista. Y qué mejor que en una nueva era, esa es una de las razones principales por la cual decidí rendir tributo a ABBA” señaló y adelantó que, aunque no puede decir mucho, pronto habrá noticias sobre una puesta teatral musical en donde se podría revivir la historia de la agrupación.

Trabajando desde Ciudad de México, Angelo está con la motivación a tope y con ganas de seguir expandiéndose por diversos lugares de la región. En 2019 estuvo presente en el Gay Pride de Madrid y fue el primer paso para empezar a darse a conocer en ese continente.