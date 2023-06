Iván Matamoros, líder de la banda guayaquileña 95th Street, conversó con EXPRESIONES y presentó este nuevo proyecto musical. El nombre ha sido una de las cosas que más ha llamado la atención y la decisión de seleccionarlo tiene toda una historia detrás.

El vocalista recuerda que la primera idea surgió cuando tenía 14 años y en esa época las bandas más conocidas y que a él le gustaban mucho tenían la palabra ‘The’ al principio, entre esos ejemplos están The Killers y The Hives. Y por otra parte, estaban las otras que tenían números incluidos como Blink 182 o Sum 41. “Se me había ocurrido que un nombre genial podría haber sido The 1995, pero luego conocí al grupo The 1975 y abandoné la idea porque sentí que esa sonaba más chévere. Solo me quedé con el 95 en la cabeza que es el año en el que nací, pero sabía que me faltaba una palabra”, cuenta.

Más adelante, durante una conversación que tuvo con un primo mayor, le contó una historia basada en que a veces los niños de la calle no están ahí precisamente porque no tienen familia, sino todo lo contrario, y es que sus papás están tan preocupados de trabajar y no pasan tiempo en casa, y ellos prefieren salir. “Me sentí identificado porque de pequeño mi mamá falleció y mi papá se fue a trabajar, me tocó crecer sin ellos, prácticamente me crié con internet. Sentí que esa palabra cobró un significado importante para mí”, revela.

Es así como surge la agrupación que actualmente cuenta con dos canciones disponibles en Spotify, Impulse y Call that girl. Para él, el cantar en inglés no es un inconveniente pues se ha dado cuenta que el público ecuatoriano está siempre solicitando que bandas anglosajonas visiten el país, hecho que se convierte en un buen indicador para el recibimiento o aceptación que puedan tener localmente. No descarta la posibilidad de en un futuro cantar en español.

La resurrección de las bandas de rock

Iván, acompañado de los otros integrantes de la agrupación, Jorge Ortega, Nicholas Noritz y Christian Estrella, siempre han seguido a las míticas bandas de rock/punk de principios de los 2000 como Green Day o Simple Plan. Para ellos son inspiración y su último lanzamiento, Impulse, es una canción que de alguna manera le rinde tributo a todos esos artistas y sonidos. Este año, Blink 182 regresó a los escenarios y lo hizo a lo grande, en el festival Coachella, aunque su vuelta no es permanente, fanáticos tienen la esperanza de que esto motive a las otras agrupaciones que desaparecieron a hacer un reencuentro.