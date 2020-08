Los 90’s nunca se fueron

La moda es cíclica. Esta frase, que puede sonar a un cliché, es completamente cierta. Por eso todo lo que tuvo éxito en los años 90 ha vuelto, de forma paulatina, a estar en tendencia. Los peinados, las hombreras, los patrones y las series de televisión han tenido un resurgir en estos últimos cinco años. De la mano de las plataformas digitales y la nostalgia del público, algunas clásicas están presentes para el disfrute de las nuevas generaciones.

EXPRESIONES enlistó algunos de los títulos estrenados y por estrenar de esta época llena de colores estridentes y series familiares. ¿Cuál es su favorita?

Salvados por la campana

Salvados por la campana es la última serie popular de antaño que volverá a la televisión este año. Este resurgimiento de la exitosa comedia estadounidense recuerdan los casi 30 años desde su primer episodio.

El nuevo programa se anuncia como una secuela de la serie original (y el spin-off Saved by the Bell: The college years que lo siguió) con muchos personajes familiares que regresarán a la pantalla. Si usted era fanático, entonces se contentará al saber que dos de las estrellas más destacadas del programa repartirán sus papeles como parte del elenco principal. Elizabeth Berkley regresa como Jessie Spano, ahora la madre del actual capitán del equipo de fútbol de Bayside, Jamie, mientras que Mario López regresa como AC Slater, quien ahora ha asumido un puesto de profesor en la escuela y, como era de esperar, como profesor de gimnasia.

Algunos otros personajes principales también volverán con papeles menores, como Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen y Ed Alonso regresan como Zack Morris, Kelly Kapowski y Max, respectivamente, cada uno considerado como miembro recurrente del elenco.

Rugrats

Los directivos de Nickelodeon anunciaron en su cuenta de Twitter que preparan un regreso de Rugrats, aventuras en pañales, una de las míticas series de la década de los 90.

La continuación tendrá una tanda de 26 nuevos episodios y una película. Esta etapa tendrá tecnología CGI, lo que significa que los clásicos gráficos ahora se harán por computadora. “Ahora se siente como el momento ideal para reintroducir este icónico elenco de personajes a una nueva generación de fanáticos”, dijo Brian Robbins, presidente de Paramount Players tras confirmar que preparan un nueva temporada.

“Los niños que crecieron con Tommy Pickles y el equipo de Rugrats ahora podrán compartir esa experiencia con sus propios hijos”, explicó. La caricatura estuvo al aire entre 1991 a 2004, centrándose en las vidas imaginativas de los pequeños Tommy, Chuckie, los gemelos Phil y Lil y Angélica.

Full House

Candace Cameron Bure les está dando esperanzas a los fanáticos de Fuller house, la continuación de Full house, con respecto a su amado personaje DJ de la famosa comedia de situación, que estrenó este año su quinta y última temporada en Netflix. La actriz de 44 años cree que existe la posibilidad de que su personaje DJ Tanner regrese a la pantalla.

Esta semana, Bure habló en el podcast de Hollywood Life sobre la posibilidad de que el personaje retorne de alguna manera. Incluso, si no lo hace, Bure siempre mantendrá a DJ cerca de su corazón. Esta última tanda de episodios no contó con Lori Loughlin, quien aguarda sentencia por estar involucrada en el escándalo de corrupción en la admisión a ciertas universidades en Estados Unidos. Ella fue la gran ausente (como la tía Becky) en la recta final de la continuación de Full House.

Gilmore Girls

Los fanáticos de Gilmore Girls están deseosos de conocer si habrá o no una nueva temporada en Netflix (la segunda en la plataforma) o en donde sea, especialmente después del impactante final que hubo en los cuatro episodios producidos por la compañía de streaming en 2016.

Gilmore Girls estuvo originalmente en la televisión durante siete años, entre 2000 y 2007, y fue nueve años después que pudimos saber qué pasó con la vida de Rory, Lorelai, Emily, Luke, Jess, Logan. Aunque el primer episodio salió al aire en octubre del nuevo milenio, su estética absolutamente de los 90 presenta un híbrido entre ambas décadas.

El príncipe del rap

El portal The Hollywood Reporter anunció que Will Smith trabaja en el reboot desde hace un año. Ahora el proyecto está en negociaciones para ver cuál plataforma de streaming se queda con él, las más opcionadas son Netflix y HBO Max. Actualmente, las seis temporadas noventeras se transmiten en HBO. Los productores de la serie original Quincy Jones y Benny Medina, así como los creadores Andy & Susan Borowitz trabajarán junto a Smith como productores ejecutivos. El actor explicó que esta historia será más dramática que su versión original.