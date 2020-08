Icon: la nueva dupla del éxito

Hace algo más de tres años se formó en Medellín un nuevo equipo de productores musicales que sacan la cara por el género urbano. Formar parte de estas esferas creativas trae consigo un gran trabajo detrás. Icon es el nombre del dúo que ahora hace de las suyas en este género, y que tiene como colegas en la industria a Tezzla, Rude Boyz, Cali y el Dandee o Luny Tunes.

Ninguno es competencia, sean de Puerto Rico o de Colombia. Los parceros han sabido impregnar su propio estilo y es por eso que los buscan.

Icon es un dúo cuyos miembros además tienen su proyecto solista en paralelo, e invitan a amigos a ser los vocalistas de sus beats. Así ocurrió con su reciente sencillo llamado Mente dañá junto a Feid y Lyanno, ambos amigos desde sus inicios.

Los productores le concedieron una entrevista a EXPRESIONES desde sus estudios, en donde alistan las canciones más pegadas de los próximos meses.

El tercer integrante

La productora audiovisual de Sony Music Colombia explicó a los medios de su país cómo incorporaron una imagen virtual para ser representados en todo tipo de contenido. Icon tiene como mascota a un gatito fantasma de color morado que identifica la propuesta creativa. “Tiene características humanas y animales que están por encima del bien y del mal, sin juicios ante la gente y que los impulsará a hacer lo que ellos quieran”.

Así nace Icon

“Salimos del colectivo Infinity Music. Allí pudimos juntar nuestros talentos. También comenzamos a trabajar mucho con Feid (que antes de ser solista también tenía una carrera destacada como productor). La idea de Icon es mantenernos en familia. Nos llamamos así porque queremos ser unos íconos en la música y no vamos a parar de trabajar hasta conseguirlo. Buscamos muchos nombres, pero Icon fue con el que más nos identificamos, con lo que sonoramente nos gustaba. Ahora se escucha nuestro nombre en muchas canciones, en todas partes de la discoteca”.

Su primera canción fue un hit

En la voz de Piso21 y Manuel Turizo, Rolo y Jowan lograron que su equipo, bajo el nombre de Icon, apareciera en los charts mundiales con su primer canción: Déjala que vuelva. Esta tiene más de mil millones de reproducciones en YouTube, uno de sus tantos récords. Empezar tan arriba puede ser un problema si las canciones que siguen no consiguen el mismo éxito, pues eso podría generar frustración, pero el dúo no se angustia con tratar de siempre pegar con una canción. “Mira, es difícil que llegue a tener éxito, pero más que se mantenga. Bueno, pegamos una y ahora ¿qué sigue? La consigna de nosotros es mostrar siempre nuestras capacidades y dones. Trabajamos sin presión. Son cosas que no pasan muy seguido, esa es la verdad”.

Entre sus anécdotas

El gato, su mascota, nació junto con su lanzamiento como solistas. Su aparición se dio con la canción que grabaron junto a Pedro Capó y Reikon. Esta se llama Como lo hiciste ayer.

Han hecho mucha música desde casa. Tienen pocos días de haber regresado a su estudio en Medellín.

Desde su visión, creen que Puerto Rico y Colombia no tiene competencia por ser los líderes del reguetón. “Hay mucha colaboración por parte de todos los artistas”.

Con un pie en el pop

Ximena Sariñana, Ricky Martin, Thalía, Ventino, CNCO son algunos de los artistas pop que han apostado por el talento de los paisas. “Buscamos el punto medio para su público”, detalló Rolo. ¿Pero con qué estrellas se han emocionado? Jowan dice que la única vez que pidió una foto como fan fue con Thalía, por su papá. “Él es muy fan de ella. Cuando supo que estábamos en la casa de ella en Nueva York trabajando, me pidió un saludo para él. ¡Cómo no iba a hacerlo!”. También recordaron que juntos le han pedido una foto a Snoop Dogg.

Ficha

- Mosty es el productor que les abrió las puertas para especializarse.

- Aman la música desde la época colegial.

- Tienen distintos gustos musicales y creen que sus influencias los ayudan a dar un toque distinto a su trabajo. Aunque tienen reguetón como base, su estilo es fusionar y llevar a artistas pop a lo urbano.