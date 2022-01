Con 36 lirios haciendo referencia a los 36 años que tenía el presentador Efraín Ruales cuando fue asesinado el 27 de enero del 2021, el programa 'En contacto' en el cual laboraba y sus talentos iniciaron la noche anterior a su primer aniversario, la promoción de este homenaje en redes sociales.

Como tema de fondo se escuchaba 'Alzo mi voz' que interpreta Tito El Bambino y que parte de su hermosa letra dice: "Que cosas tiene la vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír".

Muy temprano, antes de iniciarse el espacio de Ecuavisa, su novia Alejanda Jaramillo, quien también fue parte de este y ahora retirada de la TV, a través de Instagram recordó lo ocurrido ese fatídico día que le cambió la vida.

Las grandes ausentes del tributo televisivo fueron Gaby Díaz, quien se encuentra en casa recuperándose de las secuelas de la COVID-19 y Dora West, quien tenía unas vacaciones programadas a Brasil, la tierra de su esposo Danilo Vitanis.

La emisión de este día la abrieron con la canción mencionada con Sergio Vivar y Ren Kai. "Aquí estamos con los sentimientos tan expuestos. Me he conectado con ese día, con ese 27 de enero, cuando me tocó a hablarle a todos ustedes en medio de una confusión y conmoción emocional", dijo Henry Bustamante, a quien se lo veía con ganas de llorar.

Las invitadas fueron Tania Tinoco, periodista del Canal del Cerro, y Teresa Arboleda, quien hasta el año pasado formó parte de la casa televisiva. Junto a ellos, José Urrutia, quien añadió: "han sido 365 días que no hemos visto justicia. Un día que duele como el primer día. Hace un año le arrebataron la vida".

Tania, quien fue la de la idea de los 36 lirios, aseguró: "La directora Betty Mata nos invitó. La muerte de un ser querido es dolorosa, pero también hay que ser agradecidos con la vida por el tiempo que esa persona compartió con nosotros. Los lirios se los asocia con la muerte, se los ve en las honras fúnebres, pero son aromáticos, su fragancia perdura. De esta manera debemos ver a Efraín como alguien que perdurará con su legado, que trascendió. La muerte es una prueba que existió la vida. Con este tributo se intenta honrar la vida".

Para Teresa Arboleda, "hay certezas en la vida y una de esas es que todos nos vamos. Pero no todos lo hacemos de una manera luminosa, como lo hizo Efraín. Él está germinando. Su vida fue inspiración y sigue siendo inspiración. Este programa nos sacará lágrimas, pero también sonrisas".

La ex Miss Ecuador Carolina Aguirre, quien aspira a convertirse en 'La nueva estrella' del programa mañanero, será la encargada de cantar 'Te esperaba' de Carlos Rivera. "Este tema era muy importante para Efraín porque siempre se la dedicaba a Alejandra. Es preciosa, con una letra muy profunda, que en mi caso me hace pensar en mis hijas. Es muy especial que me hayan invitado porque él se emocionaba cuando yo cantaba. Una de las veces que compartimos fue cuando anuncié la llegada de mi segunda hija (Emilia). Entonces les dije (a Alejandra y Efraín) que yo con gusto les iba a cantar en su matrimonio".