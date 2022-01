El 27 de enero de 2021, Ecuador se despertó con la noticia del asesinato del actor y presentador Efraín Ruales, mientras circulaba en su camioneta por una avenida del norte de Guayaquil. Recién había estado con su novia y compañera del programa 'En contacto', Alejandra Jaramillo. El impacto por su inesperada desaparición fue tal, que el trágico hecho se dio a conocer fuera de nuestras fronteras.

Se cumplirá un año y hay más preguntas que respuestas. A los dos meses de su muerte, la Caramelo volvió a TV, pero en noviembre del año pasado tomó la decisión de retirarse, sin fecha de retorno. Vive en Estados Unidos con su hijo Sebastián.

Según el departamento de prensa del Canal del Cerro, en la revista familiar “se hará un homenaje especial para recordar a nuestro conductor y lo que hemos vivido durante un año de su ausencia. Un legado de amor. Solo será un acto sencillo, pero con mucho cariño. No habrá invitados, únicamente sus compañeros”.

Junto a su madre Nachita y hermano, Pablo. Archivo

A ellos se les ha pedido que no den declaraciones sobre este tema ni contesten mensajes o preguntas de los periodistas de diarios, TV o medios digitales.

Solo Henry Bustamante se manifestó porque habló antes de esa disposición. Incluso hay amigos y allegados de Efraín que han preferido no expresarse. Les duele, así como al país, que no haya respuestas.

Henry Bustamante de 'En contacto'. Gerardo Menoscal

“Lo recuerdo con alegría”

Antes de que dieran la orden en Ecuavisa de que los compañeros de Efraín no podían dar declaraciones, el presentador Henry Bustamante se manifestó: “El 27 de enero fue un día oscuro, terrible. Nunca pensé vivir una experiencia tan fuerte como esta. Los primeros meses, los televidentes y personas que solo lo conocían por su trabajo coincidíamos en lo mismo: ‘¿Qué pasó?’.

Costó mucho asimilar esta tragedia. En el estudio no hay un día que por alguna razón no se lo mencione. Es inevitable. Efraín estaba en todo el programa. Su presencia se sentía. En los últimos cinco años creció muchísimo. Y en el espacio era el protagonista. Jamás imaginé que mi compañero, lleno de vida y salud de roble, por circunstancias violentas, partiría antes que mi papá (Darío) que murió de cáncer.

Lo recuerdo con alegría. Aunque es parte de un proceso lento, ahora prefiero imaginarlo con una sonrisa, recordar los momentos especiales que vivimos como compañeros durante muchos años.

Mi vida social es muy reducida y de eso siempre se quejaba Efraín. Las mejores farras las viví en su casa, entre amigos. Un día celebramos el cumpleaños de Diana Arrobo (muy amiga de Efraín y la familia Ruales) y esa noche tomé. Sin temor a equivocarme, creo que fue una de mis últimas borracheras con vómito y llanto incluido”.

Úrsula Strenge. Archivo

“Prefiero quedarme con sus risas”

Una de las excompañeras y amigas a las que Efraín trataba con especial cariño y tenía respeto y admiración era Úrsula Strenge, a quien llamaba Ursulita. La presentadora, ahora en TC, cuenta: “Construimos una bonita amistad y, además, fui testigo de su crecimiento profesional en 'En contacto', donde compartimos muchos años. Él ingresó muy joven y con el pasar del tiempo demostró su talento. Más allá de la conducción, propuso personajes, ganó espacio, creó su propio nicho, vino después de Roberto Angelelli.

Muchos no apostaban por un perfil como el de Efraín quien, al inicio, tenía poca participación. El público estaba acostumbrado a otra imagen. Efra rompió esquemas y conquistó a un televidente especial. Eso tiene mucho mérito y yo lo motivaba.

Él también me animaba a lanzarme a hacer cosas diferentes. Decía que yo era actriz (risas). Pude conocer de cerca a su familia. Cuando conocí a su mamá, Nachita, entendí mucho más el tipo de ser humano que era y los valores que sostenía. Pese a que partió tempranamente, hizo mucho en poco tiempo, ingresó primero al corazón de la gente con el humor, conectando con la alegría, y luego lo ganó con esa cercanía.

En algún momento de su vida entendió que su voz tenía poder y una misión. Quizá fue poco el tiempo de vida para llevar un mensaje espiritual.

Su partida prematura y trágica nos movilizó tanto, que también tuvo un propósito más elevado. Prefiero quedarme con esas risas y con esa persona que priorizó a su familia, a Dios y como defensor de causas justas. Eso me parecía valioso y valiente”.

Érika Vélez Archivo

“Lo he pensado mucho”

La actriz Érika Vélez, quien comparte la misma pasión por la actuación que Efraín, cuenta “en estos días lo he pensado mucho, empecé a ver fotos viejas, recordé conversaciones y me dio muy duro. Creo que también la muerte de mi abuelo (papito Ronald) me tiene muy sensible. Y justo vi una story en Instagram que decía ‘quienes se nos adelantaron en el camino nunca se han ido, les gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños y en los recuerdos'”.

Diego Spotorno. Gerardo Menoscal

“Le puso humor a una situación”

Diego Spotorno y Efraín Ruales no solo eran amigos y actores, además, compartían su amor por la música. El actor de la serie 'Casi cuarentonas' recuerda que en una ocasión tocaron temas propios en un bar, “pero ahí estaban acostumbrados a los covers. La gente lo tomó bien, pero no falta alguien que no piensa igual.

Efraín se dio cuenta, comenzó a bailar, hacer caras y a ponerle humor a la situación. En lugar de pelear, más se movía y bailaba. Todo el bar nos apoyó y el tipo quedó mal. Era muy divertido”.

“Tuvo un gesto hermoso y generoso”

Teleamazonas fue uno de los primeros canales en dar la noticia de su asesinato. Luis Antonio Ruiz, comunicador de esa cadena, recuerda una anécdota vivida con el presentador. “Antes de ser diagnosticado con cáncer, yo apoyaba fundaciones de niños con esa enfermedad. Por el aniversario de una de ellas, se organizó un evento para ayudarla. Yo era el padrino.

No era una institución de renombre, era humilde, pequeña y su trabajo de beneficencia siempre lo ha hecho en silencio. Le solicité su colaboración a través de un mensaje. Pensé que era mucho pedir que acudiera porque, seguramente, le pagaban bien por estas animaciones. El día programado apareció, nos sorprendió. Llegó con una energía muy grande, fue un trabajo muy sentido, puso todo patas arriba. Un gesto hermoso, generoso, que habló muy bien de él”.

“Era cargoso, pero existía respeto”

La prensa rosa no era santo de la devoción de Efraín. Uno de los que trató con él porque era parte de su trabajo fue el farandulero Mauricio Altamirano. “La última vez que lo vi estaba en el set de 'En contacto', yo había sido invitado al segmento de farándula para comentar sobre los golpes que recibió Víctor Aráuz por parte de La Fucsia.

A mí nunca me negó una entrevista. Además, esa mañana, luego de compartir con él, entró despacio, me empujó y salió riéndose como hacen los amigos. Era cargoso, no éramos amigos, pero siempre hubo respeto mutuo.

Recuerdo que en junio de 2020, también en Ecuavisa, lo entrevisté para mi canal de YouTube. Estaba con la Caramelo y agradeció a los medios de comunicación por el respeto hacia su relación, dijo que procuraban no exponerse tanto para cuidar su noviazgo, los noté felices y me alegré por ellos. En esa ocasión nos pusieron a cocinar, bailar y a competir contra el equipo de las mujeres y Efra era nuestro capitán. Hay detenidos por su asesinato, pero no descansará en paz hasta que estén presos todos los implicados”.