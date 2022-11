Tras el éxito imparable en Latinoamérica de la canción Te Robaré junto a Nacho de Venezuela, y la acogida del público a Rompecabezas, ambos lanzamientos de 2022, el colombiano Gus presenta una nueva apuesta musical. Se trata de 24/7, su esperado álbum de estudio en el que prevalecen los sonidos que lo han influenciado a hacer música desde sus inicios, y ahora más marcados, con la inspiración del mar que lo acompaña en su día a día desde que regresó a vivir a la costa de su país, en específico en Santa Marta.

El disco está compuesto por 10 temas y tiene ritmos del Caribe colombiano, fusionados con el Caribe en general: merengue, konpa dirèk (sonoridad originaria de Haití) y vallenato; una propuesta alineada con el pop actual y toques del género urbano, manteniendo la localidad que siempre ha caracterizado a Gusi.

La composición de las 10 canciones se realizó en los últimos 2 años, pensando en distintas circunstancias del amor. Por ejemplo, Rompecabezas, Te Robaré junto a Nacho, 24/7, Tu novio, tu amante, tu amigo, Superpoder y Mi amor bonito, son temas que describen verdaderas declaraciones de amor. Entretanto, Suave, Pronto volveré y Agradecido son canciones escritas por Gusi con inspiración en el amor a su esposa y a sus hijas. Y el infaltable desamor, aparece en Mátame de olvido o muérete de amor, un tema en el que se mezclan sonidos del R&B con vallenato romántico.

“Este álbum, sin duda alguna, me trae 24/7, todos los días de la semana, muchas alegrías. Mi música se puede escuchar en cualquier momento, es muy dedicable. Siempre he estado preocupado por eso, porque las canciones que lance perduren en el tiempo, que se mantengan y sean vigentes, que marquen épocas de la gente, que marquen épocas mías, y que cuando las cante en el escenario, me evoquen esos bonitos momentos cuando las compuse…”, compartió el cantante.