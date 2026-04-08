Raúl Llasag renuncia a la Corte Constitucional en medio de presiones políticas

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Renuncia: El magistrado Raúl Llasag deja su cargo en medio de un entorno de hostilidad y asedio por parte del Gobierno de Daniel Noboa, la Fiscalía y la Contraloría.

El juez constitucional Raúl Llasag Fernández presentó su renuncia irrevocable ante la Corte Constitucional del Ecuador por motivos personales. Su salida ocurre en un periodo de tensión institucional y cuestionamientos directos desde el Ejecutivo contra el máximo organismo de justicia de Ecuador.

El contexto de la renuncia

La dimisión de Llasag, que deberá conocerse en el pleno del jueves 9 de abril, se produce tras una serie de acciones institucionales. Los magistrados Ali Lozada y José Luis Terán enfrentan investigaciones desde la Fiscalía General del Estado y auditorías desde la Contraloría, además de posturas críticas del Gobierno de Daniel Noboa. Esta situación se interpreta, desde sectores jurídicos, como una afectación a la independencia judicial en decisiones que involucran a la administración actual.

Trámite legal y sucesión en el Pleno



La renuncia de un juez constitucional no posee efectos automáticos y debe seguir un procedimiento estricto regulado por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales (LOGJCC). El Pleno de la Corte debe conocer el documento, incorporarlo al orden del día y aceptarlo mediante una mayoría calificada de dos tercios. Este mecanismo, que ya cuenta con precedentes como la salida de la exjueza Teresa Nuques, garantiza la continuidad institucional y evita interferencias externas en los tiempos del tribunal.

Una vez aceptada la vacante, la presidencia de la Corte notificará a la persona elegible según el orden de puntuación del concurso de méritos original. El reemplazo tendrá 10 días laborables para aceptar el cargo y subsanar posibles inhabilidades.

La abogada Sandra Cordero es uno de los nombres que suena para asumir el despacho en la magistratura. Cordero tiene una cercanía con la administración de Daniel Noboa, pues llegaría al cargo tras una reciente designación por parte del Ejecutivo como representante de Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para el periodo 2025-2031.

Perfil y trayectoria académica

Raúl Llasag Fernández, de origen kichwa de la provincia de Cotopaxi, cuenta con formación en materia de pluralismo jurídico. Es Doctor PhD en Sociología por la Universidad de Coimbra y desempeñó el cargo de director de la carrera de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Durante su paso por la magistratura, centró su labor en la plurinacionalidad, los derechos de la Naturaleza y la justicia indígena, además de participar en proyectos de investigación internacional como el proyecto ALICE.