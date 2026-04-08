Caso Villacís: Asambleísta presenta noticia criminis por presunto incumplimiento de sentencia

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso Asambleísta denuncia en 2026 ante Fiscalía incumplimiento de sentencia en caso Villacís en Ecuador





Autoridades de Judicatura, CPCCS y Corte habrían frenado posesión pese a fallo judicial en Quito





Fiscalía investiga posibles delitos tras renuncia de Villacís el 7 de abril por falta de garantías

El asambleísta César Gustavo Palacios Alejandro presentó una noticia criminis ante la Fiscalía General del Estado por el presunto cometimiento de varios delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia constitucional que favorecía a Alexandra Jacqueline Villacís Parada

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La denuncia apunta a altas autoridades de instituciones clave del Estado, entre ellas el Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Corte Nacional de Justicia.

Según el documento, estas entidades habrían actuado de forma coordinada para impedir que Villacís asuma la Presidencia del Consejo de la Judicatura, pese a existir una sentencia de habeas data que ordenaba eliminar un supuesto impedimento para ejercer cargo público.

El documento recoge que Villacís presentó su renuncia como vocal del Consejo de la Judicatura el 7 de abril de 2026.Cortesía

Jueza ordena rectificación de registros

De acuerdo con la acción constitucional tramitada en Quito, la jueza dispuso el 24 de marzo de 2026 que el Ministerio del Trabajo rectifique de manera inmediata los registros que señalaban una deuda inexistente con el Servicio de Rentas Internas, y emita un certificado que habilite a Villacís para ejercer funciones públicas. Sin embargo, el asambleísta sostiene que esta disposición no fue cumplida dentro de los plazos legales.

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El documento también señala que, pese a la sentencia, el CPCCS y la Corte Nacional continuaron con procesos para designar nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, lo que —según el denunciante— desconocería el derecho de Villacís a asumir la titularidad del organismo tras la destitución de Mario Godoy por parte de la Asamblea Nacional en febrero de 2026.

Los posibles delitos cometidos

Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente,

Fraude procesal

Omisión de denuncia

Falsificación informática

Uso de documento falso

Tráfico de influencias.

Además, plantea que existiría una posible actuación conjunta entre autoridades para afectar los derechos de la jurista.

El caso adquiere relevancia adicional por el pronunciamiento de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, quien expresó preocupación por la situación y llamó a respetar las decisiones judiciales en Ecuador

Villacís presenta renuncia a Vocal de la Judicatura

El documento recoge que Villacís presentó su renuncia como vocal del Consejo de la Judicatura el 7 de abril de 2026, alegando falta de garantías y el incumplimiento de la sentencia que le reconocía el derecho a asumir la Presidencia del organismo

En su petición, el legislador solicita a la Fiscalía iniciar una investigación para determinar responsabilidades penales y esclarecer si existió una actuación coordinada de funcionarios públicos para desconocer una decisión constitucional, en un caso que, según sostiene, tiene implicaciones para el Estado de derecho y la institucionalidad del país.