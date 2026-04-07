Alexandra Villacís renunció: las calves sobre su bloqueo para llegar a presidir la Judicatura

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Renuncia en medio de controversia: Alexandra Villacís dimitió como vocal suplente de la Judicatura tras no poder asumir la Presidencia por un supuestos impedimento legal.

Inhabilidad cuestionada: El impedimento se basó en una supuesta deuda con el SRI; aunque un habeas data ordenó corregir esa información, el Ministerio del Trabajo aún no la ha rectificado.

Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, renunció a esa designación este 7 de abril de 2026. Su caso cobró relevancia después de un supuesto impedimento para ejercer cargo público, el cual apareció justamente cuando debía asumir la presidencia de la Judicatura en medio de una licencia del extitular de la entidad, Mario Godoy.

“Esta situación trasciende lo personal y deja una reflexión necesaria sobre el valor de la seguridad jurídica y el respeto que merecen las decisiones adoptadas dentro del Estado de Derecho”, escribió Villacís en un comunicado.

Además señaló: “Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el país, con el único propósito de contribuir a una institucionalidad sólida y al sistema que la ciudadanía merece, sin que haya mediado en ello interés personal alguno; sin embargo, las circunstancias actuales no ofrecen las condiciones necesarias para continuar en ese propósito”.

Mi intención siempre fue aportar, desde la función pública, al fortalecimiento de la justicia en el país Alexandra Villacís

¿Por qué Villacís nunca asumió la presidencia de la Judicatura?

Alexandra Villacís fue designada y posesionada como vocal suplente de la presidencia de la Judicatura, después del proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Hay que recordar que dicho proceso se se origina de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia (de aquí sale el presidente y su suplente), Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía y la Defensoría Pública.

El resultado de dicho proceso fue la designación de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Después, él se vio inmerso en una enuncia sobre injerencia en decisiones judiciales que derivó en su censura y destitución.

En medio del juicio político que enfrentó, Godoy solicitó una licencia y fue ahí cuando apareció el impedimento legal que evitó que Villacís asuma el cargo. Supuestamente mantenía una deuda con el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio del Trabajo registró la inhabilidad.

En una polémica sesión, los cuatro vocales de la Judicatura decidieron designar a Damián Larco como presidente del organismo. Él fue director del SRI y llegó a la Judicatura por la terna enviada por el presidente Daniel Noboa.

El habeas data y el rol del ministro del Trabajo

Villacís recurrió a acciones legales para intentar solventar la supuesta inhabilidad. Una de ellas fue la del habeas data. Con eso buscó que se corrija la información después de que el SRI certificara que no mantenía deuda alguna.

Dicho habeas data le fue aceptado pero, hasta este 7 de abril de 2026, el Ministerio del Trabajo no ha cumplido con la rectificación de la información. Tras la decisión de la jueza, el ministro del Trabajo Harold Burbano, dijo que el fallo presentaba vacíos. "Cómo se va a realizar la rectificación dentro del Ministerio del Trabajo sin tomar en cuenta la información del SRI. El Ministerio del Trabajo es solo un repositorio de información de las instituciones en donde se generan las obligaciones”, dijo.

El reemplazo de Villacís

Pese a la situación legal de Villacís, el CPCCS decidió continuar con el proceso para la designación de un nuevo titular de la Judicatura. En esto fue clave la Corte Nacional de Justicia y su presidente Marco Rodríguez. Este último remitió la terna en medio de la pugna que estaba en curso.

Actualmente, ese proceso esta en marcha. El CPCCS convocó al escrutinio público e impugnación ciudadana a los integrantes de la terna remitida por la Corte.

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