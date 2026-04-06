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El asambleísta de la RC, Luis Molina, pidió al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni (f), que responda por escrito si acatará la sentencia en el caso de Alexandra Villacís.
El asambleísta de la RC, Luis Molina, pidió al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni (f), que responda por escrito si acatará la sentencia en el caso de Alexandra Villacís.Foto: Facebook CPCCS

Piden que CPCCS informe si acatará fallo del caso Villacís

El asambleísta de la RC, Luis Molina, solicitó que Andrés Fantoni envíe la respuesta del CPCCS por escrito

El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), informó este 6 de abril de 2026 que solo una de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha respondido al requerimiento de información que él presentó en marzo para conocer si el organismo acatará la sentencia que emitió la jueza Viviana Pila, en la que dispone que se levante el supuesto impedimento de Alexandra Villacís, cuyo registro fue utilizado para impedir que la suplente se posesione como presidenta del Consejo de la Judicatura.

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Molina anunció que insistió al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para que responda al pedido de forma escrita y “asuma las consecuencias políticas y jurídicas” por “violar la ley” al no acatar el fallo que fue emitido 15 días atrás, el 23 de marzo pasado.

Según el legislador, solo la vocal Nicole Bonifaz, quien está procesada en el caso Ligados, envió una respuesta, en la cual señalaba que "se deslindó de una eventual decisión de incumplir una orden judicial en este caso". 

Tres nominados van a fase de impugnación

El pedido del legislador opositor ocurre en pleno inicio de la fase de impugnación del proceso de selección de los vocales principal y definitivo de la Judicatura, la cual concluirá el próximo viernes 10 de abril.

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En esta etapa, los tres postulantes, quienes fueron propuestos en la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), podrán ser objetados por la ciudadanía. Los candidatos son:

  • Mercedes Caicedo
  • Ramón Echaiz
  • Paquita Chiluisa

Las impugnaciones solo pueden darse si se considera que a alguno de los aspirantes le falta probidad para el cargo, si incumple con los requisitos legales, si tiene inhabilidades no declaradas o y si ha alterado información de sus hojas de vida. En caso de incurrir en alguna de esas prohibiciones, los ciudadanos deben presentar la documentación que respalde la objeción.

El proceso de selección de los vocales que avanza en el Consejo de Participación ha estado envuelto en varias polémicas, ya que dos de los primeros nominados por la Corte registraban impedimento y posteriormente, el concurso continuó pese a la sentencia.

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