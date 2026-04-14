Keiko Fujimori lidera el escrutinio en Perú con 74% de actas procesadas

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, con el 74% de actas procesadas, Keiko Fujimori lidera la votación presidencial en Perú con el 16,9% de los votos válidos. En segundo lugar aparece Rafael López Aliaga con 12,82%, seguido por Jorge Nieto con 11,9%.

Los resultados confirman que ningún candidato alcanzará la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que el país se encamina a un balotaje previsto para el 7 de junio. Esto se da en medio de fuerte desgaste institucional, tras una década marcada por crisis políticas, cambios de gobierno y desconfianza ciudadana.

Una jornada electoral marcada por la complejidad

El proceso electoral del 12 de abril fue considerado uno de los más desafiantes en la historia reciente del país. Los peruanos debieron participar en cinco elecciones simultáneas: presidente, Senado nacional, Senado regional, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

La complejidad de la papeleta y la fragmentación de las candidaturas generaron confusión entre los votantes y retrasos en la instalación de mesas. La ONPE reconoció que el 99,8% de las mesas logró instalarse, pero admitió problemas en el sur de Lima por la distribución de material electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios, lo que aumentó la tensión. En respuesta, la ONPE pidió serenidad y extendió la votación hasta el lunes 13 de abril para garantizar el derecho al sufragio.

Quiénes son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga

Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular. Ha sido candidata presidencial en tres ocasiones anteriores y representa una opción conservadora con énfasis en el orden y la estabilidad económica. Su figura genera polarización: cuenta con un núcleo duro de apoyo, pero también enfrenta rechazo por las acusaciones de corrupción que han rodeado a su partido.

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Rafael López Aliaga, empresario y político, es líder de Renovación Popular. Se ha posicionado como un candidato de derecha con un discurso crítico hacia la corrupción y con propuestas de corte económico liberal. Su estilo confrontativo y sus declaraciones polémicas lo han convertido en una figura visible en el escenario político peruano.

Denuncias, transparencia y el camino al balotaje

La ONPE ha reiterado su compromiso con la transparencia y la institucionalidad democrática, asegurando que continúa atendiendo denuncias y pedidos de información en paralelo al procesamiento de resultados.

El organismo electoral reconoció las demoras y ofreció disculpas públicas, pero insistió en que el proceso avanza con normalidad. La ciudadanía, sin embargo, se mantiene expectante en medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones.

El balotaje del 7 de junio será decisivo para definir el rumbo político del país, que enfrenta desafíos como el crimen organizado, la crisis económica y la necesidad de recuperar la confianza en la democracia.