Yadira Blakman Briones se posesiona como nueva Subsecretaria de Educación Zona 8

La ministra de Educación, María Brown Pérez, posesionó oficialmente a la nueva Subsecretaria de Educación de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Yadira Alexandra Blakman Briones. Lo hizo mediante un evento virtual.

Abandonaron la escuela, ahora juegan, limpian y cocinan Leer más

Blakman es Licenciada en Ciencias de la Educación- Especialización en Educación de Párvulos, tiene un Diplomado Superior en Docencia Universitaria, Diplomado Superior en Administración y Gerencia Universitaria, una Maestría en Docencia Superior en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y cuenta con una certificación en Adaptaciones Curriculares por la Fundación Centro Crianza de la República de Argentina.

Tiene 33 años de experiencia profesional como docente titular en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Carrera de Pedagogía y 13 años como Asesora Pedagógica Estudiantil de la misma facultad. También se ha desempeñado como supervisora y luego como directora de la Escuela de Educación Básica Particular Universidad Católica.

Durante la posesión, la Ministra de Educación destacó la valía de la nueva funcionaria y reiteró los cinco ejes sobre los cuales estará trabajando en esta Cartera de Estado. Encontrémonos: que involucra la reactivación de las escuelas; reinserción y nivelación educativa.

Subsecretaria de @EducacionZ8_Ec, @BlakmanYadira, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde del cantón #Samborondón, @juanjoseyunez, con el objetivo de consolidar acciones conjuntas que fortalezcan la educación. #DiálogosPorLaEducación#EncontrémonosPorLaEducación pic.twitter.com/4J69KUtYD4 — Educación Zona 8 (@EducacionZ8_Ec) July 6, 2021

Todos: que abarca educación inclusiva, intercultural bilingüe y etnoeducación; a lo largo de la vida y en todo el Ecuador.

Libres y Flexibles: que tiene que ver con la flexibilidad del sistema educativo, con mayor calidad, autonomía y libertad.

Fuertes: que tiene que ver con la optimización del Ministerio de Educación y dignificación de la carrera docente.

Ministra de @Educacion_Ec, @mariabrownp realizó el acto de posesión de Msc. Yadira Blakman Briones como Subsecretaria de @EducacionZ8_Ec, quien agradeció por la oportunidad y se comprometió a seguir trabajando en beneficio de la comunidad educativa. #EncontrémonosPorLaEducación pic.twitter.com/5NB9R1Fntf — Educación Zona 8 (@EducacionZ8_Ec) July 5, 2021

Excelencia: que se refiere a educación para la convivencia armónica, la cultura de paz, el Estado de derecho y el acceso a la tecnología.

Lo presencial y virtual, juntos en una misma aula de clases Leer más

Por su parte, Blakman agradeció por la confianza depositada y se comprometió a trabajar en los cinco ejes y 20 acciones enfocados en el bienestar de la comunidad educativa. “A lo largo de mis 33 años de experiencia profesional me he dedicado a la formación de niños y jóvenes, a quienes he demostrado lo difícil que puede ser la vida, pero que todo es posible con esfuerzo y trabajo arduo. Hoy, me comprometo ante todos ustedes a seguir con mi profundo deseo de continuar mejorando la educación de mi país, a impulsar proyectos integrales que permitan un crecimiento óptimo de los niveles académicos en todas sus escalas”, manifestó.

Además, invitó a los docentes a trabajar. “Este trabajo lo haremos juntos, como colegas, arrimando el hombro y sumando esfuerzos para ofrecer estudiantes de calidad y con una calidez humana digna de admirar. Los invito a encontrarnos todos: directivos, directores zonales y distritales, asesores, auditores, docentes, trabajadores, estudiantes y padres de familia; para así hacernos más fuertes y trabajar de manera conjunta para garantizar el acceso a la educación en la Zona 8, promoviendo la permanencia escolar, la inclusión y la calidad educativa”, puntualizó.

Previo a la posesión se realizó un proceso ordenado de transición con la autoridad saliente a quien se le agradeció por su gestión en esta Cartera de Estado.