'WhatSapea', una línea para denunciar a los vecinos que arrojan desechos

La mala disposición de desechos, entre ellos guantes, mascarillas y hasta colchones, durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, continúa siendo un problema que afecta a los residentes de diferentes sectores de Guayaquil. Sobre todo a quienes sí respetan el horario establecido de recolección.

Ante esta situación, Karla Aguas vocera del consorcio Puerto Limpio, encargado de la recolección de desechos en la urbe, explica que la mala disposición de estos es penalizada con multas económicas impuestas por el Municipio, que van desde $80 a $500, por el incumplimiento a la Ordenanza Municipal que norma el manejo de los desechos sólidos.

Por ello, la institución mantiene activo su canal denominado 'WhatSAPEA' para la recepción de denuncias ciudadanas que evidencien esta problemática que, además, preocupa a los trabajadores. Los usuarios pueden hacer llegar sus reportes al número 0962602600.

La denuncia debe estar acompañada de una imagen o video e incluir la dirección exacta donde ocurre el hecho. "Nosotros canalizamos todas estas novedades mediante oficio al Municipio de Guayaquil, para que puedan aplicar las respectivas multas", sentencia.

En los bordes de la vía La Aurora he encontrado guantes y mascarillas que no sabemos si están o no contaminados. La gente debería tomar más conciencia.

Karla Mendoza, ingeniera