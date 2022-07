Vuelve la vida al barrio Garay con el desfile por las fiestas julianas

Luego de dos años, en las calles del barrio Garay se volvió a vivir una fiesta. Desde que llegó la pandemia, sus habitantes se habían limitado a celebrar, por precaución, en casa; sin embargo ayer, ese escenario quedó en el pasado y las familias se volcaron a las veredas para, entre gritos, risas y baile, rendirle honor a la ciudad.

Desde las 09:00, en el vecindario se pudo ver a niños y adultos mayores esperando que el gran desfile empiece. El gran show, el que marcó la vuelta de la celebración, fue el desfile cívico estudiantil en el que participaron al menos 40 centros educativos del Puerto Principal.

Banderas, tambores, trompetas y cachiporreras inundaron las calles de esta comunidad, que reconoció sentirse feliz de borrar la página y dejar atrás la nostalgia. “Extrañaba tanto esta marcha. Añoraba tanto oír retumbar los tambores. Ahora sí puedo decir que las fiestas de mi ciudad las viviré a lo grande. Con cuidado eso sí, pero a lo grande”, señaló el habitante Rubén Carpio, quien grababa la participación de la marcha.

Para Xavier Zurita, presidente del comité del barrio Garay, ver otra vez a la ciudadanía compartiendo del encuentro fue gratificante. Él no pensó que llegaría tanta gente. Y es que incluso se vio a ciudadanos de otros vecindarios del norte de la ciudad ahí.

Los estudiantes dijeron estar felices de participar en el encuentro. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Laura Moreno, quien habita en Urdesa, llegó en compañía de su padre de 69 años. “Mi papá tiene grandes amigos en este vecindario, la noche del viernes supo de la celebración, me pidió que lo traiga. Pensé que sería algo pequeño, pero ha sido una algarabía completa. Me arrepiento de no haber desempolvado los trajes del Guayaquil de antaño que tienen mis nietas. A ellas les hubiese fascinado estar aquí. Los desfiles unen a la gente”, señaló.

Pero no solo fueron los residentes quienes esperaban con ansias el regreso de estas marchas. Los estudiantes, tanto o más que los profesores, confesaron estar deseosos de asistir.

Una orquesta sinfónica también participó del evento, la gente se unió al baile. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Ángela Cano, estudiante de la Unidad Educativa Dr. Francisco Arízaga Luque, participó como bastonera, y en todo el recorrido, que fue de al menos unas 15 cuadras, no paró nunca de sonreír. Estuvo atenta a las fotos de las familias y de vecinos desconocidos que la veían y gritaban al unísono ‘Viva Guayaquil’.

“Nos preparamos más de un mes para asistir. Este es mi último año en el colegio y quería llevarme conmigo el recuerdo del desfile. Así podré decir que sí salí y no pasé casi la mitad del colegio encerrada por la COVID. Me alegra tanto, me emociona que nos hayan recibido con tanto cariño”, dijo.

Al menos 40 unidades educativas participaron de la jornada. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Para el próximo 25 de julio, la asociación del barrio planea traer diversión para los menores, haciendo concursos para grandes y chicos.

Ayer, como parte de la jornada, que se extendió hasta la tarde, hubo un ciclopaseo y torneos deportivos.