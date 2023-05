Zapatillas, útiles escolares, ropa, verduras, frutas, almuerzos y hasta micheladas se puede encontrar mientras se camina por algunas calles del centro o del norte de Guayaquil y no precisamente por los locales que lo venden, sino por los comercios informales que se plantan en cualquier sitio irrumpiendo la vía pública a los peatones.

El comercio informal cada vez crece más en Guayaquil, y a decir de Fausto Gómez, un adulto mayor guayaquileño, esta situación solo se compara con lo vivido en la ciudad en la década de los 80. “Un Guayaquil desordenado, lleno de comerciantes informales y sucio es lo que veo al salir de mi casa y nadie controla esto. Siento y veo que retrocedimos casi 40 años, me siento en los años 80. Este es un problema que ha estado vigente siempre, pero que desde hace seis meses está descontrolado”, se quejó el ciudadano que reside hace 50 años en las calles Lorenzo de Garaycoa y Sucre, en pleno centro de Guayaquil.

Cerca de su vivienda más de una decena de vendedores ambulantes se estacionan para realizar sus ventas diarias. EXPRESO realizó un recorrido por esta zona y encontró desde ropa para dormir, hasta traje de baños y utensilios de cocina en el espacio de menos de diez metros, que empuja a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad a caminar sobre el asfalto; entre decenas de vehículos y buses que los aturden a punta de bocinazos.

Los informales se pasean pese a que hay letreros que lo prohíben Amelia Andrade

“Así es prácticamente todo el día. Pasan gritando, peleándose entre ellos y dañando el barrio que ya se había regenerado. Siempre ha sido comercial y está bien, pero ahora otra vez dejan sucio y maloliente las calles”, reclama Gómez que recuerda que la situación había mejorado entre el 2006 y el 2020, pero “ahora todo volvió a ser un desastre”.

Este escenario se replica en algunas zonas del norte como Alborada, Sauces, Mucho Lote 1 y 2, y Los Vergeles.

“Tengo que esquivar a los informales de las veredas y a los carros en la calle, es una situación compleja que estoy harta de soportar. Hemos retrocedido tanto como sociedad”, opina Karla Farías, una moradora de la Florida, que coincide con que las cosas “van de mal en peor”.

Hemos retrocedido 40 años, me siento en los años 80. Los informales nos invadieron. Fausto Gómez

​morador del centro de Guayaquil

“La calle principal de este barrio siempre ha sido movida, pero ahora es el descaro y si les dices algo ellos se ponen más bravos. Y con tanta violencia, van ganando terreno”, comenta.

Igual situación se vive en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, la principal de la Alborada, que durante las mañanas “parece una verdulería”, afirma el comerciante Gino Baldeón. “Yo tengo mi negocio y pago más de $ 2.000 para trabajar, pero se parquean aquí afuera con unas carretillas y venden toda clase de verduras y frutas. Ya varias veces he peleado con ellos, pero nadie hace nada”, dijo indignado Baldeón; quien como decenas lamenta que otra vez, los exteriores de la iglesia de la Alborada, el Albocentro y las calles laterales de Plaza Mayor estén llenas de chucherías que cuelgan de paraguas o se exhiben sobre tapetes. Otra vez en plena vereda.

EXPRESO consultó al Municipio sobre los controles que se realizan, pero las respuestas jamás llegaron. “¿Por qué no se logra organizar aún a este grupo? ¿Por qué las veredas jamás han estado libres y para uso único del peatón? y ¿por qué no se puso en práctica que se instalen, como en Europa, en un solo espacio bonito y verde, que sirva además de imán para el turismo?, fueron algunas de las preguntas que no hallaron contestación.

Problemas. Personas con silla de ruedas no logran pasar por los obstáculos Amelia Andrade

Mirtha Jaramillo, una mujer de 78 años, se queja con el equipo periodístico de EXPRESO porque no puede pasar con su silla de ruedas en medio de dos improvisados negocios en el corazón de Guayaquil. “¿Hasta cuándo tendremos que vivir así?”, se queja con amargura mientras tropezaba con su silla con los cartones de un negocio de camisetas.