Coronavirus: Los vuelos nacionales en disenso

La decisión de reanudar o no los vuelos nacionales en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, el próximo 1 de junio, en medio de la pandemia del coronavirus, sigue en las nubes. La respuesta final la tiene el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Coronavirus en Ecuador y el mundo: casos, mapa, noticias, y más | MINUTO A MINUTO

Y es que esa es una determinación más política que técnica. Así lo describen tres doctores expertos en epidemiología consultados por EXPRESO.

Josué Sánchez: "Hemos solicitado al COE que no se reactive solo una parte del aeropuerto" Leer más

Dar luz verde a los vuelos nacionales de forma paulatina y con un aforo limitado, dentro de una semana, fue un anuncio que hizo el pasado 22 de mayo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien preside el COE nacional. Pero el Municipio de Guayaquil, a través de su alcaldesa Cynthia Viteri, ha dicho que es mejor esperar hasta que se elaboren protocolos más adecuados.

Sin embargo, en esa misma solicitud de plazo, Viteri pide que la restricción exceptúe a aquellos vuelos que transporten pasajeros en tránsito para abordar los viajes fuera del país y a los mismos vuelos internacionales.

El día 18 de Mayo solicitamos al Gobierno nacional, mantener la prohibición de vuelos nacionales durante el mes de junio, excepto los vuelos que transporten pasajeros en tránsito para abordar vuelos internacionales. pic.twitter.com/53BQZPPWbH — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) May 22, 2020

“Las decisiones que se están tomando nacional y localmente son decisiones netamente políticas. Seguramente presionadas por otras situaciones, pero no la de cuidar la salud”, dice el epidemiólogo Mario Paredes.

Coronavirus: El comercio de Urdesa reinventa estrategias para atraer clientes Leer más

El especialista señala que antes de reanudar los vuelos nacionales debería permitirse la transportación por tierra, y que por otro lado, no tiene sentido, para evitar riesgos, abrir la terminal aérea parcialmente.

“Si se van a reanudar los vuelos deben hacerse pruebas rápidas en la terminal de salida y llegada del pasajero y que ambos aeropuertos cumplan los mismos protocolos de manera estricta, pero eso es algo, para lo que aún el país ni la ciudad, donde el distanciamiento social no se respeta, no están preparados”. Acota que lo mejor es esperar un aplanamiento evidente de la curva de contagios.

El también especialista en epidemiología Luis Triviño coincide en que esta decisión sobre la terminal aérea del puerto no pasa de lo político, pues considera que no se está tratando el tema por salvaguardar la salud, porque los protocolos a seguir aún ni el COE nacional ni el Municipio los tienen claros.

No obstante, cree que, por ayudar a la reactivación de la economía sí deben reanudar los vuelos, pero siempre que se realicen pruebas de COVID-19, certificadas como efectivas, a todos los pasajeros, antes de abordar el avión y después de aterrizar.

Coronavirus: Menos alertas por robos tras el cambio de semáforo en Guayaquil Leer más

“No debemos olvidar que estamos en una etapa invernal, donde además ha habido subregistro de casos de dengue y de influenza a más de coronavirus”, advierte lo delicado del panorama.

El doctor en epidemiología Federico Cabrera coincide en que si se tratara de controlar los contagios y a la vez reactivar la economía, el control exhaustivo, como no se ha hecho aún en el aeropuerto de Guayaquil, debe ser indispensable.

“No creo que exista una ola de contagios en Guayaquil, porque estoy seguro, a diferencias de la cifra del Municipio, de que al menos el 70 % de los guayaquileños ya están contagiados y posiblemente inmunizados. Pero queda el 30 % al que se debe cuidar. Con los vuelos nacionales irían a Guayaquil gente de Quito, por ejemplo, una ciudad donde está el brote en auge”, destaca.

Para el sector productivo, respetar las medidas de bioseguridad y cuidar la salud también es primordial. Pero analizan otros puntos. Por ejemplo, Francisco García, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, dijo que hay necesidad de viajar para hacer trámites, porque no todo está para hacerlo en línea y no todo se hace en el mismo lugar donde está el negocio. “Los microempresarios formales se ven obligados a viajar a ciudades principales, porque en sus parroquias no se pueden realizar todos los trámites”.

El cierre de empresas públicas dejará a más de 3.000 personas sin empleo Leer más

Desde el sector turístico también se dice que la primera demanda será del grupo corporativo, por agendas de negocios. Antonio Salvador, miembro del Consejo Sectorial de Turismo, está de acuerdo con el planteamiento de Romo y agrega que los vuelos humanitarios han dado la experiencia de las medidas que se deben seguir.

El aeropuerto de Guayaquil y sus áreas lucen desoladas. JUAN FAUSTOS/EXPRESO

El presidente de la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Turismo, Holbach Muñetón, también está de acuerdo con la postura del COE nacional. “Se trata de seguir los protocolos, en otros mercados internacionales ya existen los vuelos internos y manejan un tráfico 10 veces mayor a los que hay aquí. Lo que sí hay que procurar es no cambiar las medidas de bioseguridad constantemente, porque eso marea y resta confianza. Se debe hacer un análisis y determinar pasos unificados que todos sigan”.

Coronavirus: Los hemofílicos, en riesgo de desangrarse y contraer el virus Leer más

A nivel de los comerciantes se apoyó la prudencia. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz-Granados, señaló que se debe actuar con corresponsabilidad y coordinadamente en función a los colores de los semáforos. El gremio lleva la bandera de la apertura de los negocios respetando protocolos, vendiendo en línea y entrega a domicilio.

Ahora se espera que las autoridades se unan en sus criterios.