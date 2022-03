Los votantes dan su respaldo a la alcaldesa, pese a las necesidades

Mientras la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, defiende que los guayaquileños, sus votantes, aprueban su gestión; estos, en algunos casos, dicen que lo hacen pero siempre anteponiendo un pero a sus argumentos. Que está bien lo que hace, que hay obras, que está trabajando..., pero que esperan que lleguen también a sus barrios, que tape los huecos y que lo haga pronto; que esperan la tan ansiada planificación, sentencian.

La tarde del pasado lunes, luego de las investigaciones de EXPRESO sobre los terrenos adquiridos por el exesposo de la alcaldesa Cynthia Viteri, en el 2020, en plena crisis sanitaria y mientras aún estaba casado con ella; la primera edil utilizó sus redes sociales oficiales para asegurar que su gestión sí es apoyada por los ciudadanos.

A través de dos imágenes, mostró los resultados de las encuestas elaboradas por la consultora Mercanalis, que aseguró que el 71 % de un total de 1.500 guayaquileños consultados, dijo que estaba conforme con su gestión; y un 72 % indicó que, de ser ahora las elecciones, votarían por ella. Un 19 %, según los datos, lo haría por el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, de ser candidato.

Perfiles de Opinión, la empresa de investigación especializada en la realización de estudios, la semana anterior hizo público los resultados del análisis hecho con un universo de 402 ciudadanos. Allí, un 52 % del total encuestado calificó su gestión de buena, un 8,2 % de muy buena y un 33,4 % de muy mala.

Creo que hay buena gestión, al menos en las zonas por las que no transitamos con frecuencia. En vía a la costa falta eso sí más control con el tráfico, los buses, los paraderos, allí hay desorden.

Raúl Viteri,

habitante de vía a la costa

Teniendo en cuenta esta información, EXPRESO salió a la calle para dialogar con la ciudadanía y confirmó que, paradójicamente, si bien hay quienes aprueban su administración, tienen clara las falencias que hay en la ciudad.

“Yo la apoyo a la alcaldesa porque en tiempos de pandemia fue quien nos dio salud: nos mantuvo con vida. Sé que hay calles con hueco, que la inseguridad nos tiene asfixiados, pero esperaré paciente, y lo haré en agradecimiento a que ayudó a que muchos nos mantengamos vivos”, argumentó Delia Garcés, habitante de Mapasingue Oeste.

Estoy totalmente insatisfecho con la gestión de la alcaldesa, ha descuidado algo fundamental, la seguridad. Las zonas periféricas no están atendidas, falta agua, no hay veredas, tampoco alumbrado.

Luis Chica,

habitante de La Alborada

Prioridad. Todos los consultados piden mejoras en la vías y en la movilidad: más rutas de la ciclovía y apertura para usar escúteres, y tener zonas seguras para el peatón. JUAN FAUSTOS

Una opinión similar compartieron Priscila Sarmiento, de Sauces 4, y Raúl Viteri, residente de vía a la costa; quienes reconocieron que aunque en sus vecindarios las obras no han llegado del todo y hay problemas evidentes que trastocan la convivencia; la alcaldesa ha trabajado en los territorios vulnerables.

“Creo que vale la pena darle más tiempo, en Sauces sí, hay desorden, la movilidad es un problema, faltan parques con más mantenimientos y áreas para el adulto mayor; pero creo que a zonas donde nadie antes ha mirado, está llegando el agua y el asfalto. Confío en que nos vea. Todavía confío en la palabra de la alcaldesa”, dijo Sarmiento.

Pero no todos piensan así. De hecho hay votantes como Laura Gómez y Rosita Andrade, ambas residentes de Urdesa, que se arrepienten de haberle dado su voto en las elecciones pasadas.

“Estamos volviendo a la época de los Bucaram, donde todo era un desorden. Este no es el Guayaquil de antaño en el que crecí y que tanto amé. Soy guayaquileña por convicción y estoy decepcionada de esta alcaldía. Aquí no hay autoridades, nadie nos escucha. No pienso votar nunca más por Viteri, que sepa ella que lo hice porque pensé que sería la sucesora de Nebot, qué equivocada estuve”, sentenció ayer a este Diario.

Estoy inconforme con Viteri, yo le di el voto a ella porque pensé que sería la sucesora de Nebot, pero nos tiene completamente abandonados. Ni nos mira, ni nos escucha. Jamás nos atiende.

Laura Gómez Serrano,

habitante de Urdesa central

Yo voté por Cynthia Viteri, pero me siento decepcionada. Ella miente. Si Dios me da para votar nuevamente por ella, lo siento, pero no lo haré. Siento que ha fallado a todo el Puerto Principal.

Rosita Andrade,

habitante del norte de Guayaquil

¿Satisfecho? Estoy a medias. La inseguridad es lo que más me preocupa. Y ella da camionetas, pero nada más. Hace falta mano dura, más ordenanzas, cambios urgentes internos en la urbe.

Guillermo Cusme,

habitante de la isla Trinitaria

La escena común y la que reclama la ciudadanía, que las calles del norte de la ciudad, se llenen de agua rápidamente por la lluvia CORTESÍA

La alcaldesa está haciendo obras. Fue quien ayudó a Guayaquil en la pandemia, en salud. No obstante, hay que planificar mejor, por ejemplo, con la ciclovía. La movilidad debe ser una prioridad.

Priscilla Magallón,

habitante del suroeste de Guayaquil

Para Andrade, al igual que Betty Franco, quien habita en Guayacanes, y Juan Villacís, de la Pradera 3; uno de los peores errores cometidos por Viteri ha sido el de no visitar los barrios, como sí lo hizo durante la campaña electoral.

“La alcaldesa me ha fallado, no es que su gestión sea la peor, pero le ha faltado monitorear, vigilar, ajustar las tuercas. Le ha faltado ser equitativa con los territorios. La he faltado hablar con su Concejo Cantonal, a fin de que fiscalice y escuche al pueblo. En mi entorno, por ejemplo, todo está mal”, agregó Franco; quien pide a la alcaldesa que reaccione y haga los debidos cambios y de manera urgente.

Hay mucho desorden en zonas como Mapasingue y Pascuales. Y a nivel general, en toda la ciudad, falla la planificación. Hoy hay trabajos por todos lados, a la vez, y eso genera más atascos.

Mishel Pozo,

habitante del norte de Guayaquil

Yo hablaré por lo que veo y por donde resido, y diré nada más que aquí las obras no han llegado. Con cada lluvia, nos seguimos inundando. Llevamos años así, en cada invierno.

Teresa de Carrera,

residente de la ciudadela Santa Cecilia