Volumen diario de basura en Guayaquil supera las 4.700 toneladas

En Guayaquil, el Municipio recolecta mensualmente más de 163 mil toneladas de residuos distribuidos en 30 subzonas.

La gestión de residuos sólidos no peligrosos, liderada por el Municipio de Guayaquil, avanza a gran escala: en lo que va del año 2025, se han recolectado un total de 1’144.797,58 toneladas de desechos, con un promedio mensual de 163.542,51 toneladas. Esto equivale a aproximadamente 4.700 toneladas recolectadas cada día, incluyendo 115 toneladas diarias solo en el centro urbano.

El servicio cubre 24 subzonas urbanas y 6 rurales, con un sistema de recolección puerta a puerta. Esta operación es posible gracias a la participación diaria de alrededor de 1.800 personas que trabajan en tareas de barrido, recolección y limpieza de calles.

Además del componente operativo, la gestión municipal impulsa acciones comunitarias para reforzar la corresponsabilidad ciudadana. Cada mes se realizan 80 mingas barriales, 20 asambleas comunitarias, y se ejecutan 8 campañas informativas y 8 limpiezas profundas en sectores críticos.

El Municipio de Guayaquil fomenta la educación ambiental

En el ámbito educativo, las campañas de concientización también juegan un rol clave. Solo en 2024 se llegó a 560 planteles escolares, y en julio de 2025 se alcanzó a 176 establecimientos, involucrando a más de 76.000 estudiantes.

La ciudadanía también tiene un rol fundamental en el cuidado del entorno. Cualquier persona puede alertar sobre la mala disposición de desechos a través de la línea telefónica 181.

